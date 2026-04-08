Colegio Franco Mexicano recibe la visita de la Embajada de Francia

En el marco de la Semana Cultural 2026 del Colegio Franco Mexicano, se llevó a cabo una jornada histórica al recibir la distinguida visita de la Embajada de Francia en México.

Marie Romero, Viviane Charpenel, Alberto Martínez Brun, Delphine Borione, Jean François Guéganno y Mariana García de Quevedo Vachez. GENTE BIEN JALISCO / Visita de la Embajada de Francia en México en la Semana Cultural 2026 del Colegio Franco Mexicano

Uno de los momentos más significativos del evento fue la develación de una placa institucional, símbolo del reconocimiento y respaldo de Francia hacia el proyecto educativo del Colegio Franco Mexicano como la única institución en Jalisco en la que los alumnos pueden obtener diplomas oficiales del sistema educativo francés, tales como el Brevet, al concluir la secundaria, y el Baccalauréat (Bac) al finalizar la preparatoria, certificaciones académicas reconocidas a nivel internacional que abren oportunidades educativas en Francia y en el mundo.

Embajadora Delphine Borione. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de abril 2026

La comunidad educativa contó con la presencia especial de Delphine Borione, embajadora de Francia en México; Jean-François Guéganno, consejero de cooperación y de acción cultural; Vincent Perrin, cónsul de Francia; y Mariana García de Quevedo, cónsul honoraria, así como integrantes del Consejo de Gestión que son Alberto Martínez Brun y Viviane Charpenel junto con el equipo directivo del colegio.

Visita de la Embajada de Francia en México en la Semana Cultural 2026 del Colegio Franco Mexicano. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

La jornada inició con una cálida bienvenida a la delegación diplomática, seguida de la mesa redonda titulada “¿Qué significa ser francés en Guadalajara?”, en la que se presentaron los resultados de una encuesta impulsada por el colegio en colaboración con actores clave como la comunidad educativa, la Cámara de Comercio e Industria, la Alianza Francesa y Accueil Guadalajara.

Delphine Borione, cónsul y embajadora de Francia en México. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de abril 2026

Posteriormente, se realizó una entrevista realizada por los alumnos en radio web con las autoridades diplomáticas, además de una reunión con representantes del colegio y su Consejo de Administración, fortaleciendo los lazos institucionales y la visión compartida de formación internacional.

Vincent Perrin, cónsul general de Francia en México. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Este encuentro representa un hito que distingue al Colegio Franco Mexicano como una institución con auténtica homologación académica con el sistema educativo francés en Jalisco y consolida el compromiso con una formación integral, bicultural y de alto nivel académico con proyección global.

Enzo Suriñach y Marie Romero. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Evento: Visita de la Embajada de Francia en México en la Semana Cultural 2026 del Colegio Franco Mexicano. Lugar: Colegio Franco Mexicano. Fecha: 27 de marzo de 2026.

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