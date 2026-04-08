Colegio Franco Mexicano recibe la visita de la Embajada de Francia

En el marco de la Semana Cultural 2026 del Colegio Franco Mexicano, se llevó a cabo una jornada histórica al recibir la distinguida visita de la Embajada de Francia en México.Uno de los momentos más significativos del evento fue la develación de una placa institucional, símbolo del reconocimiento y respaldo de Francia hacia el proyecto educativo del Colegio Franco Mexicano como la única institución en Jalisco en la que los alumnos pueden obtener diplomas oficiales del sistema educativo francés, tales como el Brevet, al concluir la secundaria, y el Baccalauréat (Bac) al finalizar la preparatoria, certificaciones académicas reconocidas a nivel internacional que abren oportunidades educativas en Francia y en el mundo.La comunidad educativa contó con la presencia especial de Delphine Borione, embajadora de Francia en México; Jean-François Guéganno, consejero de cooperación y de acción cultural; Vincent Perrin, cónsul de Francia; y Mariana García de Quevedo, cónsul honoraria, así como integrantes del Consejo de Gestión que son Alberto Martínez Brun y Viviane Charpenel junto con el equipo directivo del colegio.La jornada inició con una cálida bienvenida a la delegación diplomática, seguida de la mesa redonda titulada “¿Qué significa ser francés en Guadalajara?”, en la que se presentaron los resultados de una encuesta impulsada por el colegio en colaboración con actores clave como la comunidad educativa, la Cámara de Comercio e Industria, la Alianza Francesa y Accueil Guadalajara.Posteriormente, se realizó una entrevista realizada por los alumnos en radio web con las autoridades diplomáticas, además de una reunión con representantes del colegio y su Consejo de Administración, fortaleciendo los lazos institucionales y la visión compartida de formación internacional.Este encuentro representa un hito que distingue al Colegio Franco Mexicano como una institución con auténtica homologación académica con el sistema educativo francés en Jalisco y consolida el compromiso con una formación integral, bicultural y de alto nivel académico con proyección global.Página Web: cfm.edu.mxE-mail: contacto@cfm.edu.mxCP