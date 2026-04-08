En un ambiente donde el deporte, la convivencia y el compromiso social se integran de manera natural, el pasado 19 de Marzo se celebró la segunda edición de Swing Contra el Hambre 2026 en el distinguido entorno de El Cielo Country Club.

La jornada arrancó desde temprano con el tiro inaugural a cargo de la madrina del torneo, Vicky Diaque de Jiménez, marcando el inicio de un día que combinó precisión, estrategia y un propósito que va más allá del campo.

Un total de 140 jugadores, organizados en formato foursome, participaron en esta edición bajo la modalidad a Go-Go, en la que se jugó con el 10% de la suma del grupo, aportando dinamismo y competitividad a lo largo del recorrido.

Durante el evento, se contó con la presencia de José Luis González Íñigo, presidente de la organización, así como de Vicente Chalita, presidente de El Cielo Country Club, quienes acompañaron esta iniciativa que continúa consolidándose.

En cuanto a los resultados, el primer lugar, con 51 golpes, fue para Juan Carlos Hernández, Diego Ponce, Juan Pablo Tejeda y Alan de la Cruz. El segundo sitio, con 52 golpes, correspondió a Guillermo Silva, Raúl Martín, Luis Salcido y Miguel Ferrer. El tercer lugar, definido por desempate con 53 golpes, fue para Íñigo González, Alex Alanis, José Luis Covarrubias y José Luis Íñigo.

Más que una competencia, el torneo se posiciona como una experiencia que reúne estilo, deporte y sentido social, dejando una huella que trasciende el green.

J.G