Miércoles, 08 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Golf

Golf con causa: Torneo Swing contra el hambre en el Cielo Country Club

Más que una competencia, el torneo se posiciona como una experiencia que reúne estilo, deporte y sentido social, dejando una huella que trasciende el green

Por: Claudio Jimeno

Juan Carlos, Óscar Martín, Chisco Gómez y Abraham Tamayo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de abril 2026

Juan Carlos, Óscar Martín, Chisco Gómez y Abraham Tamayo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de abril 2026

Ivette Velarde. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ivette Velarde. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Luis Otero y Federico Chávez. GENTE BIEN JALISCO / Torneo Swing contra el hambre en el Cielo Country Club

Luis Otero y Federico Chávez. GENTE BIEN JALISCO / Torneo Swing contra el hambre en el Cielo Country Club

José Luis. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de abril 2026

José Luis. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de abril 2026

Ricardo Beas, Juan Pablo, Gerardo Rickman y Rogelio Contreras. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ricardo Beas, Juan Pablo, Gerardo Rickman y Rogelio Contreras. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Reysis Kirshner. GENTE BIEN JALISCO / Torneo Swing contra el hambre en el Cielo Country Club

Reysis Kirshner. GENTE BIEN JALISCO / Torneo Swing contra el hambre en el Cielo Country Club

Alejandro Michel, Enrique Ettienne, José Ochoa y Ricardo Elías. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de abril 2026

Alejandro Michel, Enrique Ettienne, José Ochoa y Ricardo Elías. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de abril 2026

Camía Sahagún. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Camía Sahagún. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Jorge Martínez y Alejandro Michel. GENTE BIEN JALISCO / Torneo Swing contra el hambre en el Cielo Country Club

Jorge Martínez y Alejandro Michel. GENTE BIEN JALISCO / Torneo Swing contra el hambre en el Cielo Country Club

Mayu Alatorre y Alejandra Jáuregui. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de abril 2026

Mayu Alatorre y Alejandra Jáuregui. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de abril 2026

Marco Barragán. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Marco Barragán. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Lalo González y Lalo Borrego. GENTE BIEN JALISCO / Torneo Swing contra el hambre en el Cielo Country Club

Lalo González y Lalo Borrego. GENTE BIEN JALISCO / Torneo Swing contra el hambre en el Cielo Country Club

Sergio Ibarra y Sergio López. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de abril 2026

Sergio Ibarra y Sergio López. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de abril 2026

Vicky Diaque y Carolina Ortiz. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Vicky Diaque y Carolina Ortiz. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

En un ambiente donde el deporte, la convivencia y el compromiso social se integran de manera natural, el pasado 19 de Marzo se celebró la segunda edición de Swing Contra el Hambre 2026 en el distinguido entorno de El Cielo Country Club.

La jornada arrancó desde temprano con el tiro inaugural a cargo de la madrina del torneo, Vicky Diaque de Jiménez, marcando el inicio de un día que combinó precisión, estrategia y un propósito que va más allá del campo.

Un total de 140 jugadores, organizados en formato foursome, participaron en esta edición bajo la modalidad a Go-Go, en la que se jugó con el 10% de la suma del grupo, aportando dinamismo y competitividad a lo largo del recorrido.

Durante el evento, se contó con la presencia de José Luis González Íñigo, presidente de la organización, así como de Vicente Chalita, presidente de El Cielo Country Club, quienes acompañaron esta iniciativa que continúa consolidándose.

En cuanto a los resultados, el primer lugar, con 51 golpes, fue para Juan Carlos Hernández, Diego Ponce, Juan Pablo Tejeda y Alan de la Cruz. El segundo sitio, con 52 golpes, correspondió a Guillermo Silva, Raúl Martín, Luis Salcido y Miguel Ferrer. El tercer lugar, definido por desempate con 53 golpes, fue para Íñigo González, Alex Alanis, José Luis Covarrubias y José Luis Íñigo.

Más que una competencia, el torneo se posiciona como una experiencia que reúne estilo, deporte y sentido social, dejando una huella que trasciende el green.

J.G

Temas

  • Golf
  • Country Club
  • Deporte
  • Juan Carlos
  • Óscar Martín
  • Chisco Gómez
  • Abraham Tamayo
  • Ivette Velarde
  • Luis Otero
  • José Luis
  • Federico Chávez
  • Ricardo Beas
  • Juan Pablo
  • Gerardo Rickman
  • Rogelio Contreras
  • Reysis Kirshner
  • Alejandro Michel
  • Enrique Ettienne
  • José Ochoa
  • Ricardo Elías
  • Camía Sahagún
  • Jorge Martínez
  • Mayu Alatorre
  • Alejandra Jáuregui
  • Marco Barragán
  • Lalo González
  • Lalo Borrego
  • Sergio Ibarra
  • Sergio López
  • Vicky Diaque
  • Carolina Ortiz
  • Gente Bien
  • Jalisco
  • Guadalajara

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones