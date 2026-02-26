Jueves, 26 de Febrero 2026

Gente Bien | Ceremonia

Brezo Torre Urbana: Coloca su primera piedra

Grupo Paradiso encabezó la ceremonia de colocación de la primera piedra del desarrollo inmobiliario Brezo Torre Urbana

Por: Xochitl Martínez

Zayra Delgado. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de febrero 2026

GENTE BIEN JALISCO / Colocación de la primera piedra de Brezo Torre Urbana

Martha Morán. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Terraza. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de febrero 2026

Paulo Mondragón. GENTE BIEN JALISCO / Colocación de la primera piedra de Brezo Torre Urbana

Coworking. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Paty Chávez y Roxana Murguía. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de febrero 2026

Guillermo Murguía. GENTE BIEN JALISCO / Colocación de la primera piedra de Brezo Torre Urbana

Guillermo Murguía, Roxana Murguía y Paty Chávez. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Grupo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de febrero 2026

Los anfitriones, Grupo Paradiso, su director y fundador Guillermo Murguía, junto con Patricia Chávez y la Project manager Roxana Murguía, dieron la bienvenida a los invitados que se congregaron para ser parte de este significativo acontecimiento.

Tras el mensaje inaugural, se presentó la visión y trayectoria de Grupo Paradiso, seguido de la proyección de un video a cargo de los arquitectos responsables del desarrollo. Posteriormente se realizó la presentación comercial, en la que se destacaron los atributos y la propuesta de valor de Brezo Torre Urbana.

Durante la ceremonia también se dio a conocer al primer cliente del proyecto, Paulo Emir Mondragón, simbolizando la confianza depositada desde sus primeras etapas.

El acto protocolario continuó con la bendición del lugar y de la primera piedra, a cargo del sacerdote Miguel Ángel Silvestre, para después llevar a cabo el tradicional corte de listón.

Al finalizar la parte formal, los asistentes recorrieron el showroom para conocer a detalle el desarrollo. El evento concluyó con un catering de café y canapés, acompañado de música ambiental que aportó un ambiente cálido y distinguido.

Evento: Colocación de la primera piedra de Brezo Torre Urbana.

Lugar: Federalismo Norte 833.

Fecha: 18 de febrero de 2026.

Invitados: 40.

Patrocinador: Grupo Paradiso.

Brezo Torre Urbana

Federalismo Norte 833.

Tel. 33 19 64 31 49.

Instagram: @brezo.torreurbana, @grupoparadiso

