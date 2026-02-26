Brezo Torre Urbana: Coloca su primera piedra

Los anfitriones, Grupo Paradiso, su director y fundador Guillermo Murguía, junto con Patricia Chávez y la Project manager Roxana Murguía, dieron la bienvenida a los invitados que se congregaron para ser parte de este significativo acontecimiento.

Tras el mensaje inaugural, se presentó la visión y trayectoria de Grupo Paradiso, seguido de la proyección de un video a cargo de los arquitectos responsables del desarrollo. Posteriormente se realizó la presentación comercial, en la que se destacaron los atributos y la propuesta de valor de Brezo Torre Urbana.

Durante la ceremonia también se dio a conocer al primer cliente del proyecto, Paulo Emir Mondragón, simbolizando la confianza depositada desde sus primeras etapas.

El acto protocolario continuó con la bendición del lugar y de la primera piedra, a cargo del sacerdote Miguel Ángel Silvestre, para después llevar a cabo el tradicional corte de listón.

Al finalizar la parte formal, los asistentes recorrieron el showroom para conocer a detalle el desarrollo. El evento concluyó con un catering de café y canapés, acompañado de música ambiental que aportó un ambiente cálido y distinguido.

Evento: Colocación de la primera piedra de Brezo Torre Urbana. Lugar: Federalismo Norte 833. Fecha: 18 de febrero de 2026. Invitados: 40. Patrocinador: Grupo Paradiso. Brezo Torre Urbana Federalismo Norte 833. Tel. 33 19 64 31 49. Instagram: @brezo.torreurbana, @grupoparadiso

JG