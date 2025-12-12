Coco Au Lait abre sus puertas en Guadalajara

La boutique de moda infantil Coco Au Lait abre su primera tienda física en México, que está ubicada en el centro comercial Midtown Jalisco, por lo que se organizó una sotf opening con un exclusivo grupo de invitados. La anfitriona Erica Elías recibió a los asistentes con una sonrisa, la mayoría mujeres que están a punto de convertirse en mamás o ya son mamás de uno o más pequeños. Tras la bienvenida se dio a conocer la línea de ropa y el resto de sus productos para bebés y niños.

Para celebrar se ofreció una barra de postres, frutas y jugos, asimismo, se llevó a cabo una rifa en la que se sortearon descuentos y una tarjeta de regalo. Coco Au Lait se crea en 2015 por Erica Elías para ofrecer ropa y accesorios que mezclan calidad, funcionalidad y estilo para bebés y niños, cada prenda expresa identidad y abre las puertas a otras marcas que buscan diversidad de costumbres y tradiciones que enriquecen al mundo.

Actualmente, la marca tiene presencia desde Estados Unidos hasta Italia, Japón, Bélgica, Corea del Sur, Qatar y ahora México. La marca mexicana producida en España ha obtenido premios en ferias internacionales como los galardones Junior Design Awards y Milk Japon Award.

Coco Au Lait en Midtown Jalisco

Av. Adolfo López Mateos Norte 2405, Col. Italia Providencia.

Web: cocoaulait.com

instagram: @coco_au_lait

