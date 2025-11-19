Bancomed: El Banco de Medicamentos Jalisco

Dos hermanas, Hanna y Alexa Maldonado, crecieron visitando el asilo donde vivía su abuela. Ahí vieron cómo los medicamentos se racionaban por falta de recursos. Esa experiencia les mostró que el acceso a tratamientos no es solo un tema médico, sino de dignidad. De ese aprendizaje nació su compromiso, al que más tarde llamaron Bancomed.La realidad es que miles de adultos mayores en México no tienen acceso a servicios de salud, olvidados por el sistema, es por ello que Bancomed surgió como un puente entre su necesidad y la voluntad de ayudar.Banco de Medicamentos Jal A.C. se enfoca en brindar acceso a tratamientos médicos para adultos mayores en situación vulnerable, mejorando su calidad de vida con dignidad y compromiso. La asociación realiza donaciones de medicamentos a asilos y casas de descanso con escasos recursos.Su deseo es reducir la desigualdad en salud y medicamentos en Jalisco, todo a través de transparencia, compromiso, empatía y calidad.Están por lanzar un programa de apadrinamiento, en el cual cualquier persona podrá cubrir mensualmente el tratamiento médico de un adulto mayor específico perteneciente a una de las instituciones que apoyan mediante aportaciones recurrentes, realizadas de forma segura a través de su página web.Más información en: @bancodemedicamentos_jalCP