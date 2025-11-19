Bancomed: El Banco de Medicamentos Jalisco

Dos hermanas, Hanna y Alexa Maldonado, crecieron visitando el asilo donde vivía su abuela. Ahí vieron cómo los medicamentos se racionaban por falta de recursos. Esa experiencia les mostró que el acceso a tratamientos no es solo un tema médico, sino de dignidad. De ese aprendizaje nació su compromiso, al que más tarde llamaron Bancomed.

Banco de Medicamentos Jal A.C. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía Bancomed

La realidad es que miles de adultos mayores en México no tienen acceso a servicios de salud, olvidados por el sistema, es por ello que Bancomed surgió como un puente entre su necesidad y la voluntad de ayudar.

Banco de Medicamentos Jal A.C. se enfoca en brindar acceso a tratamientos médicos para adultos mayores en situación vulnerable, mejorando su calidad de vida con dignidad y compromiso. La asociación realiza donaciones de medicamentos a asilos y casas de descanso con escasos recursos.

Su deseo es reducir la desigualdad en salud y medicamentos en Jalisco, todo a través de transparencia, compromiso, empatía y calidad.

Están por lanzar un programa de apadrinamiento, en el cual cualquier persona podrá cubrir mensualmente el tratamiento médico de un adulto mayor específico perteneciente a una de las instituciones que apoyan mediante aportaciones recurrentes, realizadas de forma segura a través de su página web.

Hanna y Alexa Maldonado, fundadoras de Bancomed. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

LAS CIFRAS

1.5 Toneladas de medicamento

7 Asilos

340 beneficiados

Más información en: @bancodemedicamentos_jal

