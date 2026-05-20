Amatiteña Garden recibe los distintivos T y TT

El restaurante bar Amatiteña Garden realizó un gran evento para la develación de los Distintivos T y TT. El primero consiste en una certificación que avala la autenticidad del tequila y fortalece calidad en los servicios de hoteles, restaurantes, bares, centros de distribución y consumo relacionados con el tequila. Mientras el segundo distintivo reconoce a los servicios turísticos de la Ruta del Tequila que destacan por su calidad, calidez y autenticidad, reconociendo la profesionalización del sector turístico vinculado a la cultura tequilera.

Los anfitriones –Melissa Ibarra y Alberto Partida Hermosillo- recibieron a los invitados con una sonrisa, entre empresarios tequileros, empresarios de turismo, clientes, colaboradores del Consejo Regulador del Tequila, directivos de la Cámara Nacional Tequilera, familiares y amigos.

Melissa Ibarra, Eladio Montes, Sofía Zuloaga y Alberto Partida. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

Leticia Partida. GENTE BIEN JALISCO / Develación del Distintito T y Distintivo TT Amatiteña Garden

José María Martínez y Nora Isabel Granja. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

Tras la bienvenida se dio paso a la develación de ambos distintivos, que estuvo a cargo de Michelle Marroquín del CRT, y Ana Cristina Villalpando, directora de la Cámara Nacional Tequilera. De esta manera, Amatiteña Garden busca consolidarse como uno de los espacios favoritos de la Ruta del Tequila, atrayendo a visitantes locales y foráneos mediante una propuesta enfocada en la calidad, el servicio y la experiencia del tequila.

Para celebrar los invitados disfrutaron de carnes frías y tacos gourmet, especialidad de la casa y los más solicitados por los visitantes, para acompañar se sirvió coctelería con tequila.

Leticia Partida, Ana Cristina Villalpando, Ricardo Ramírez y Alberto Partida. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

Charly Serrano y Regina Zárate. GENTE BIEN JALISCO / Develación del Distintito T y Distintivo TT Amatiteña Garden

Amatiteña Garden es un restaurante bar que ofrece una experiencia dentro del paisaje agavero, con áreas al aire libre y vistas panorámicas que se complementan con la música de un DJ de los géneros afro, electrónica y house. Sirve exclusivamente tequilas de la casa como Tequila Cava de Oro, Tequila Amatiteña y Tequila Gran Reserva de Don Alberto. Su propuesta también incluye experiencias de catas y coctelería de autor con sabores naturales y frutales.

Melissa Ibarra, Leticia Partida y Alberto Partido. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

Melissa Ibarra, Luis Rivera, Noee Padilla y Alberto Partido. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez