Amatiteña Garden recibe los distintivos T y TT

El restaurante bar Amatiteña Garden realizó un gran evento para la develación de los Distintivos T y TT. El primero consiste en una certificación que avala la autenticidad del tequila y fortalece calidad en los servicios de hoteles, restaurantes, bares, centros de distribución y consumo relacionados con el tequila. Mientras el segundo distintivo reconoce a los servicios turísticos de la Ruta del Tequila que destacan por su calidad, calidez y autenticidad, reconociendo la profesionalización del sector turístico vinculado a la cultura tequilera.Los anfitriones –Melissa Ibarra y Alberto Partida Hermosillo- recibieron a los invitados con una sonrisa, entre empresarios tequileros, empresarios de turismo, clientes, colaboradores del Consejo Regulador del Tequila, directivos de la Cámara Nacional Tequilera, familiares y amigos.Tras la bienvenida se dio paso a la develación de ambos distintivos, que estuvo a cargo de Michelle Marroquín del CRT, y Ana Cristina Villalpando, directora de la Cámara Nacional Tequilera. De esta manera, Amatiteña Garden busca consolidarse como uno de los espacios favoritos de la Ruta del Tequila, atrayendo a visitantes locales y foráneos mediante una propuesta enfocada en la calidad, el servicio y la experiencia del tequila.Para celebrar los invitados disfrutaron de carnes frías y tacos gourmet, especialidad de la casa y los más solicitados por los visitantes, para acompañar se sirvió coctelería con tequila.Amatiteña Garden es un restaurante bar que ofrece una experiencia dentro del paisaje agavero, con áreas al aire libre y vistas panorámicas que se complementan con la música de un DJ de los géneros afro, electrónica y house. Sirve exclusivamente tequilas de la casa como Tequila Cava de Oro, Tequila Amatiteña y Tequila Gran Reserva de Don Alberto. Su propuesta también incluye experiencias de catas y coctelería de autor con sabores naturales y frutales.