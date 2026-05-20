Día del Maestro: UNIVA reconoce la excelencia docente

Los maestros son inspiración, guía y ejemplo para nuestra vida. En este Día del Maestro, UNIVA reconoció su labor y para celebrarlos, organizó una comida en el Salón de Usos Múltiples para felicitarlos y juntos disfrutar de una comida.La cita fue el jueves 14 de mayo y en punto de las 14:00 horas fueron recibidos por los anfitriones: Dra. Yadira Robles Irazoqui, Mtra. Yanet Romero Fernández, Mtra. Guadalupe Jiménez Hernández, Mtra. Belén Mejía Maytorena, Pbro. Sergio Rivera Fuentes, Mtra. Sonia Espinoza y destacó también en el evento la participación del Pbro. Lic. Francisco Ramírez Yáñez.Un día antes de la comida, se hizo la entrega del Galardón Calmécac, un premio institucional que reconoce la excelencia docencia, la alta calidad educativa y el compromiso de sus profesores. Después de la bienvenida, recibieron un mensaje del Padre Rector para disfrutar posteriormente de los alimentos, mientras escuchaban de fondo a un saxofonista y continuaron con la rifa de premios a cargo del Sindicato UNIVA.El rico menú incluyó: Gota de sandía con arúgula, espinaca, lechuga, queso fresco y pepita verde, aderezo de albahaca; de plato fuerte, pierna rellena en salsa de cascabel coronada con piña asada con puré de papa y salmón en salsa de miso con arce y dijon acompañado de puré de papa; de plato vegetariano se ofreció lasaña de hongos, zetas y espinacas con ensalada. De postre, platanito macho con salsa de tequila, canela y una hoja verde; cocteles, vino tinto y tequila. Al final, un DJ animó la pista para que todos bailaran y siguieran pasando un momento inolvidable. Los ganadores CALMECAC- Diana del Pilar Vigil Olazabal- Roberto Rodríguez Figueroa- María del Carmen Bojórquez Ramos- Fernando Miguel Saucedo Meza- Gabriela Velasco Valdivia- Daniela Isadora Macías Contreras- Beatriz Teresa Pelayo Aréchiga- Alfredo Ruíz Sánchez- Rosario Carolina Ortiz Quiñonez- Luis Octavio Torres Ornelas- María de los Ángeles López Ortega