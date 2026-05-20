Día del Maestro: UNIVA reconoce la excelencia docente

Los maestros son inspiración, guía y ejemplo para nuestra vida. En este Día del Maestro, UNIVA reconoció su labor y para celebrarlos, organizó una comida en el Salón de Usos Múltiples para felicitarlos y juntos disfrutar de una comida.

La cita fue el jueves 14 de mayo y en punto de las 14:00 horas fueron recibidos por los anfitriones: Dra. Yadira Robles Irazoqui, Mtra. Yanet Romero Fernández, Mtra. Guadalupe Jiménez Hernández, Mtra. Belén Mejía Maytorena, Pbro. Sergio Rivera Fuentes, Mtra. Sonia Espinoza y destacó también en el evento la participación del Pbro. Lic. Francisco Ramírez Yáñez.

Alberto Hernández, Guadalupe Jiménez, Dra. Yadira Robles, Yaneth Romero, Belén Mejía y Pbro. Sergio Rivera. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo2026

Mari Carmen Díaz de Sandi, Cristina González Cota y Cristina Martínez Arrona. GENTE BIEN JALISCO / Universidad UNIVA Guadalajara

Dra. Yadira Robles y Pbro. Francisco Ramírez Yáñez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Un día antes de la comida, se hizo la entrega del Galardón Calmécac, un premio institucional que reconoce la excelencia docencia, la alta calidad educativa y el compromiso de sus profesores. Después de la bienvenida, recibieron un mensaje del Padre Rector para disfrutar posteriormente de los alimentos, mientras escuchaban de fondo a un saxofonista y continuaron con la rifa de premios a cargo del Sindicato UNIVA.

El rico menú incluyó: Gota de sandía con arúgula, espinaca, lechuga, queso fresco y pepita verde, aderezo de albahaca; de plato fuerte, pierna rellena en salsa de cascabel coronada con piña asada con puré de papa y salmón en salsa de miso con arce y dijon acompañado de puré de papa; de plato vegetariano se ofreció lasaña de hongos, zetas y espinacas con ensalada. De postre, platanito macho con salsa de tequila, canela y una hoja verde; cocteles, vino tinto y tequila. Al final, un DJ animó la pista para que todos bailaran y siguieran pasando un momento inolvidable.

Grupo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo2026

Lupita Jiménez, Yanet Romero y Belén Mejía. GENTE BIEN JALISCO / Universidad UNIVA Guadalajara

Yuriana Rodríguez, Haide González, Iliana Acosta y Svetlana Martinez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Los ganadores CALMECAC

- Diana del Pilar Vigil Olazabal

- Roberto Rodríguez Figueroa

- María del Carmen Bojórquez Ramos

- Fernando Miguel Saucedo Meza

- Gabriela Velasco Valdivia

- Daniela Isadora Macías Contreras

- Beatriz Teresa Pelayo Aréchiga

- Alfredo Ruíz Sánchez

- Rosario Carolina Ortiz Quiñonez

- Luis Octavio Torres Ornelas

- María de los Ángeles López Ortega