Portada: Ingrid Coronado: Mamá empresaria, hijos emprendedores

Ingrid Coronado es empresaria y emprendedora, madre de dos hijos, que con su ejemplo no solo inspira a sus hijos sino a quienes la rodean. Guapa, plena y feliz, nos abrió las puertas de su hogar para realizar este shooting de Gente Bien dedicado a las mujeres que son la luz y camino en esta vida: Nuestras mamás.

Actualmente dirige varias empresas: Mikaela Boutique, una firma de consultoría empresarial; PITZUKA la nueva forma tecnológica y divertida de comer pizza en México, y próximamente Simplicity Coffee Social Truck, un proyecto lleno de experiencias. Ingrid se dedica a construir negocios con propósito y a inspirar a otras mujeres a hacer lo mismo.

Paulina Michelle, Camila, Ingrid Coronado y Luis Manuel. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Tiene dos hijos maravillosos: Paulina de 25 años, doctora y Luis de 23 años, estudia la licenciatura de Administración de Empresas Familiares en la UP. Y es abuela de una niña de seis años, Camila, que es la luz de su vida.

Para Ingrid, ser mamá es el rol más importante que Dios le ha dado. Ser mamá le enseñó lo que significa el amor incondicional y más puro. Es su mayor motivación para seguir evolucionando, construyendo y creciendo.

Ingrid Coronado y Luis Manuel. GENTE BIEN JALISCO / Portada

Ser mamá la cambió por completo. Se volvió más valiente, más enfocada y más agradecida. Afirma que: “Cuando tienes hijos dejas de vivir solo para ti, cada decisión, cada esfuerzo, cada madrugada tiene un nombre y un rostro. Eso te transforma por completo”.

Hoy que son adultos su relación es diferente, más integrada, sólida. Comparten desde ir a terapia y tener la convicción de ser cada día mejor, conversaciones de negocios, viajes, comidas en familia y muchos momentos con su nieta. Le encanta verlos crecer y poder ser su mamá, guía y ejemplo.

Ingrid Coronado. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026

Ingrid Coronado. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

A futuro desea verlos felices, libres y realizados en lo que amen hacer, y llenos de convicción. Que tengan fe, que sean íntegros y que sepan que todo lo que se construye con Dios, esfuerzo y propósito vale la pena. No necesita que sean perfectos, los quiere ver plenos.

En cuanto al tiempo en su vida profesional y de mamá, lo ha hecho con mucha fe y aprendiendo que el equilibrio perfecto no existe, pero sí la prioridad correcta en el momento correcto. Hubo épocas de más trabajo y épocas de más presencia. Lo que nunca faltó fue el amor y la comunicación. Eso es lo que sostiene todo.

Paulina Michelle e Ingrid Coronado. GENTE BIEN JALISCO / Portada

Está orgullosa de las personas que son y les dedica este mensaje: “Su mamá los ama con una intensidad que no cabe en palabras. Y que Dios los puso en mi vida para hacerme mejor persona, no al revés”.

Sus proyectos la siguen motivando a crear, nos invita a conocer Mikaela Boutique en Providencia, a disfrutar una pizza en PITZUKA y muy pronto a tomar un café en Simplicity Coffee Social Truck. Todo construido con amor, propósito y mucha fe.

Paulina Michelle, Camila, Ingrid Coronado y Luis Manuel. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026

Encuéntrala en Instagram como @ingrid_coronadoc @mikaela_boutique @pitzuka_

Vestuario de Ingrid: Mikaela Boutique en Av. Rubén Darío 1361 en Providencia.

+ de INGRID

Libro en tu buró: Conversaciones con Dios por Neale Donald Walsch.

Platillo: Huevo estrellado.

Bebida: Matcha.

Color: Blanco.

Lo que nunca falta en tu closet: Bolsas y zapatos.

Viaje: Japón.

Perfume: Roses des vents. Louis Vuitton

App: Instagram.

Frase: Lo que crees, creas.

Fin de semana perfecto: En la playa.

“Estoy muy orgulloso de cada etapa que Dios nos ha puesto, porque día con día veo cómo te conviertes en una mejor mamá. Gracias por acercarnos a Dios y guiarnos hacia el éxito”.

Luis Manuel Rodríguez Coronado

“Quiero decirte lo importante que eres para mí. Eres mi ejemplo todos los días, no solo como mamá, sino como mujer. Admiro profundamente cómo has crecido en todos los sentidos, tu fuerza, tu disciplina y la manera en la que nunca te has rendido.

Eres una fregona en los negocios, pero más allá de eso, admiro tu inteligencia, tu visión y la forma en la que conviertes todo en oportunidades. Gracias por enseñarme con el ejemplo lo que significa luchar por lo que uno quiere. Te quiero muchísimo y me siento muy orgullosa de ser tu hija”.

Paulina Michelle Rodríguez Coronado

JG