Miércoles, 22 de Abril 2026

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Volvo Fashion Week: La nueva colección de Julia y Renata con la presencia sonora de Ely Guerra

La nueva colección de Julia y Renata partió del acto de nombrar como eje conceptual: un gesto que designa, invoca y otorga identidad, transformando la voz en materia a través del textil

Por: Aracely Aguilera

Alosian Vivancos, Alejandra Caro, Manolo Caro, Rodarte Miguel y Natalia Solián. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

Alosian Vivancos, Alejandra Caro, Manolo Caro, Rodarte Miguel y Natalia Solián. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

Hugo Van Belle. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

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Ilse Jiménez. GENTE BIEN JALISCO / Desfile de Julia y Renata

Ilse Jiménez. GENTE BIEN JALISCO / Desfile de Julia y Renata

Ceci de la Cueva y Ale Infante. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

Ceci de la Cueva y Ale Infante. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

Renata Franco, Ely Guerra y Julia Franco. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Renata Franco, Ely Guerra y Julia Franco. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Oscar Madrazo y Chucho Martínez. GENTE BIEN JALISCO / Desfile de Julia y Renata

Oscar Madrazo y Chucho Martínez. GENTE BIEN JALISCO / Desfile de Julia y Renata

Gustavo Zermeño, Jorge Lupercio, Karima Dipp, Paulina Steiner, María Gómez y Sandro Cruz. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

Gustavo Zermeño, Jorge Lupercio, Karima Dipp, Paulina Steiner, María Gómez y Sandro Cruz. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

Alejandro Serratos. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Alejandro Serratos. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Ely Guerra. GENTE BIEN JALISCO / Desfile de Julia y Renata

Ely Guerra. GENTE BIEN JALISCO / Desfile de Julia y Renata

Amaury Vergara. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

Amaury Vergara. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

La nueva edición de Volvo Fashion Week México arrancó en Guadalajara con una conferencia de prensa que reunió a directivos de la plataforma, representantes de Volvo y autoridades del gobierno local, dando la bienvenida a una edición que posiciona a la ciudad como epicentro de la moda nacional y celebra el crecimiento, la relevancia y el ascenso global del talento mexicano.

Tras la conferencia de prensa, la jornada evolucionó hacia una red carpet y un cóctel de inauguración donde la moda se trasladó del discurso a la presencia. Invitados especiales, celebridades y personalidades clave se dieron cita en una noche que celebró el inicio de la semana de la moda en Guadalajara entre encuentros, estilo y energía compartida, marcando el tono de una edición enfocada en la visibilidad y el pulso del talento local.

La nueva colección de Julia y Renata partió del acto de nombrar como eje conceptual: un gesto que designa, invoca y otorga identidad, transformando la voz en materia a través del textil. Las piezas exploraron distintos registros -del susurro al silencio- mediante una construcción morfológica de cortes, curvas y variaciones sutiles que generan tensión y fluidez.

La propuesta se complementó con una dimensión sonora a cargo de Ely Guerra, quien reinterpretó Zion y aportó un momento en vivo que intensificó la experiencia. El resultado fue una colección que entrelaza cuerpo, voz y materia desde una visión profundamente sensorial y contemporánea.

Evento: Desfile de Julia y Renata.

Fecha: Martes 14 de abril.

Lugar: Teatro Degollado.

Cita: 8:00 pm.

JG

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