Miércoles, 13 de Mayo 2026

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Zoé Martínez Rojo: La magia de Avatar en el festejo de sus cinco años

Un tema que le encanta y que lució al máximo en su celebración de cinco años

Por: Aracely Aguilera

Mónica Rojo, Zoé Martínez, Alberto Martínez, María Emilia Martínez y Noé Martínez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

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Elena Hernández y Regina Torres. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

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Natalia Ruiz. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños 5 de Zoé Martínez

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Isabella Briseño. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

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Matías Solbes. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

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Karla Cota, Marisa Ibarra, Pilar Marul y Diana Cárdenas. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños 5 de Zoé Martínez

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Andrés Cárdenas y Lucía Ochoa. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

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Luciana Célis, Luisa Rojo y Cristóbal Célis. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

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Mónica Rojo, Zoé Martínez, Alberto Martínez, María Emilia Martínez y Noé Martínez. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños 5 de Zoé Martínez

Mónica Rojo, Zoé Martínez, Alberto Martínez, María Emilia Martínez y Noé Martínez. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños 5 de Zoé Martínez

La aventura y ciencia ficción llegó a la fiesta de Zoé Martínez Rojo con Avatar, un tema que le encanta y que lució al máximo en su celebración de cinco años.

Organizado por sus papás, Alberto Martínez y Mónica Rojo, quienes la consintieron con esta reunión a la que fueron amigos y familiares al salón Karrusel, decorado para la ocasión con toda la temática de este mundo fantástico tanto en las piñatas, el pastel y no podía faltar el original atuendo de la festejada.

Los cerca de 120 invitados disfrutaron de hotdogs, hamburguesas, papas locas, crepas, churros, paletas y más. Para el entretenimiento hubo un jumper gigante y lo mejor de la tarde, fue un show de Avatar que conquistó a los niños. De bolo recibieron una pijama personalizada.

Evento: Cumpleaños 5 de Zoé Martínez.

Fecha: Miércoles 6 de mayo.

Lugar: Terraza Karrusel.

Temas

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