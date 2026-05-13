La aventura y ciencia ficción llegó a la fiesta de Zoé Martínez Rojo con Avatar, un tema que le encanta y que lució al máximo en su celebración de cinco años.

Organizado por sus papás, Alberto Martínez y Mónica Rojo, quienes la consintieron con esta reunión a la que fueron amigos y familiares al salón Karrusel, decorado para la ocasión con toda la temática de este mundo fantástico tanto en las piñatas, el pastel y no podía faltar el original atuendo de la festejada.

Los cerca de 120 invitados disfrutaron de hotdogs, hamburguesas, papas locas, crepas, churros, paletas y más. Para el entretenimiento hubo un jumper gigante y lo mejor de la tarde, fue un show de Avatar que conquistó a los niños. De bolo recibieron una pijama personalizada.