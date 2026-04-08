Cada año asisten jóvenes de Guadalajara a disfrutar de la montada, música, DJ y buen ambiente en la Cabalgata Anual y esta vez no fue la excepción en su edición número cinco. El evento se realizó el 21 de marzo y para comenzar se ofreció un desayuno a las 11:00 am para los jinetes en el rancho Buenavista, que fue el punto de salida, más tarde tomaron su camino hacia La Cañada a las 12:30 y llegaron al rancho aproximadamente las 3:30 de la tarde.

Esta Cabalgata comenzó primero como una fiesta entre amigos que con el paso del tiempo fue creciendo, por lo que empezaron a buscar patrocinadores y durante dos años se donó a la escuela del pueblo y en esta quinta, decidieron apoyar a la Casa Hogar Alegría.

Los anfitriones de la Cabalgata son Álvaro Morales, Diego Hecht y Manolo Castellanos, quienes recibieron esa tarde a cerca de 340 invitados, incluyendo en este evento a 70 caballos, comida, drinks de bienvenida, presentación de gallos, buen ambiente y música.

De comer se ofrecieron taquiza, lonches, hotdogs, papas locas, fruta y variedad de bebidas.

Para que esto fuera posible contaron con patrocinadores como Casa San Matías, Casa Lagartos, Aperol Spritz, Auténtico Corajillo, Casa Gaby Mobiliario, MAJA, SIX, Lippu, IQOS, KLYR, Electrolit, Pagan, Salsa el Bonito, Red Cola, Squirt, Skarch, Carne la Mejor, Diéresis en la o, Neziba, La Reserva Ajijic, Casa Luna, Tortas Toño, LENSO, Polo Real Estate San Diego y Vemana.

Más información en Instagram: @cabalgata_anual

CP