Miércoles, 08 de Abril 2026

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La Cabalgata Anual celebra su quinta edición

Los anfitriones de la Cabalgata son Álvaro Morales, Diego Hecht y Manolo Castellanos, quienes recibieron esa tarde a cerca de 340 invitados, incluyendo en este evento a 70 caballos

Por: Aracely Aguilera

Diego Hecht, Álvaro Morales y Manolo Castellanos. GENTE BIEN JALISCO / Quinta edición de la Cabalgata Anual

Diego Hecht, Álvaro Morales y Manolo Castellanos. GENTE BIEN JALISCO / Quinta edición de la Cabalgata Anual

Mariana Fuentes y Majo Rojero. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Mariana Fuentes y Majo Rojero. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Raúl Urrea. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de abril 2026

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Danny Espinosa. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

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Roberto Orendain y Nicolás Campero. GENTE BIEN JALISCO / Quinta edición de la Cabalgata Anual

Roberto Orendain y Nicolás Campero. GENTE BIEN JALISCO / Quinta edición de la Cabalgata Anual

Isabella Orendain y Alexa Morales. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de abril 2026

Isabella Orendain y Alexa Morales. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de abril 2026

Esteban González y Daniela Briseño. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Esteban González y Daniela Briseño. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Majo Rojero y Andrés Hecht. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Majo Rojero y Andrés Hecht. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Jessica Ledesma. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Jessica Ledesma. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Julia de la Torre y Bosco Álvarez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de abril 2026

Julia de la Torre y Bosco Álvarez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de abril 2026

Eduardo Ramos. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Eduardo Ramos. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Isabella Suárez, Paola Guzmán y Luciana Lemus. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Isabella Suárez, Paola Guzmán y Luciana Lemus. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Julia y Carolina Álvarez. GENTE BIEN JALISCO / Quinta edición de la Cabalgata Anual

Julia y Carolina Álvarez. GENTE BIEN JALISCO / Quinta edición de la Cabalgata Anual

Santiago Morales. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Santiago Morales. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Jimena Arámbula. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Jimena Arámbula. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Javier Cordero. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Javier Cordero. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Emilia Morán y Carlos Michel. GENTE B IEN JALISCO / Revista del 10 de abril 2026

Emilia Morán y Carlos Michel. GENTE B IEN JALISCO / Revista del 10 de abril 2026

Mariana Padilla, Emma Encinas y Sophia Elías. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Mariana Padilla, Emma Encinas y Sophia Elías. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Simón Salido y Pastora de Obeso. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Simón Salido y Pastora de Obeso. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Rodrigo Gutiérrez y Eren Brun. GENTE BIEN JALISCO / Quinta edición de la Cabalgata Anual

Rodrigo Gutiérrez y Eren Brun. GENTE BIEN JALISCO / Quinta edición de la Cabalgata Anual

Ximena Laso y María Lerdo. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Ximena Laso y María Lerdo. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Juliana Heredia, Renata González y Alexa Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de abril 2026

Juliana Heredia, Renata González y Alexa Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de abril 2026

Cada año asisten jóvenes de Guadalajara a disfrutar de la montada, música, DJ y buen ambiente en la Cabalgata Anual y esta vez no fue la excepción en su edición número cinco. El evento se realizó el 21 de marzo y para comenzar se ofreció un desayuno a las 11:00 am para los jinetes en el rancho Buenavista, que fue el punto de salida, más tarde tomaron su camino hacia La Cañada a las 12:30 y llegaron al rancho aproximadamente las 3:30 de la tarde.

Esta Cabalgata comenzó primero como una fiesta entre amigos que con el paso del tiempo fue creciendo, por lo que empezaron a buscar patrocinadores y durante dos años se donó a la escuela del pueblo y en esta quinta, decidieron apoyar a la Casa Hogar Alegría.

Los anfitriones de la Cabalgata son Álvaro Morales, Diego Hecht y Manolo Castellanos, quienes recibieron esa tarde a cerca de 340 invitados,  incluyendo en este evento a 70 caballos, comida, drinks de bienvenida, presentación de gallos, buen ambiente y música.

LEE: 4ª Cabalgata Anual con Álvaro Morales y Manolo Castellanos

De comer se ofrecieron taquiza, lonches, hotdogs, papas locas, fruta y variedad de bebidas.

Para que esto fuera posible contaron con patrocinadores como Casa San Matías, Casa Lagartos, Aperol Spritz, Auténtico Corajillo, Casa Gaby Mobiliario, MAJA, SIX, Lippu, IQOS, KLYR, Electrolit, Pagan, Salsa el Bonito, Red Cola, Squirt, Skarch, Carne la Mejor, Diéresis en la o, Neziba, La Reserva Ajijic, Casa Luna, Tortas Toño, LENSO, Polo Real Estate San Diego y Vemana.

Más información en Instagram: @cabalgata_anual

CP

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