UPC: Estrena nueva sucursal en Guadalajara

(UPC) a más personas, abre una nueva sucursal en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), la cual está ubicada en Plaza Paseo Magnolia (Av. Universidad 325 local 4 Planta Baja).

La nueva sede ofrece el servicio de recepción, toma de muestras para estudios de laboratorio y entrega de resultados, en caso de requerirlos físicamente. Además, ofrecen servicios de laboratorio, imagenología, cardiodiagnóstico, centro de vacunación, fisiología pulmonar, medicina industrial, neurofisiología, nutrición, valoración auditiva, valoración oftálmica, y más de dos mil diferentes estudios de laboratorio e imagenología en los laboratorios centrales en Avenida México 2341.

UPC Universidad. GENTE BIEN JALISCO / A. Navarro

UPC cuenta con más de 23 puntos de atención en la ZMG y más de mil laboratorios asociados en la República Mexicana.

Con más de 58 años de trayectoria en Guadalajara, la institución ha evolucionado de un laboratorio tradicional a un centro especializado en medicina de laboratorio e imagenología con procesos automatizados y alta capacidad de análisis.

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