UNIVA: Hacia la reconstrucción de un mundo herido

A lo largo de la historia quienes ejercemos la tarea de educar hemos transitado por diversos derroteros buscando incidir de forma positiva en las juventudes a través del uso de recursos metodológicos y epistémicos que, de acuerdo con la línea del tiempo en la que nos encontramos, respondan a diferentes escenarios nacionales e internaciones, y a fenómenos actuales, buscando mitigar las problemáticas imperantes y necesidades sociales del momento en aras de la transformación.

En el camino nos hemos encontrado con todo, y hemos también enmendado la ruta cuando la historia nos demostró que la respuesta no estaba necesariamente allí, y es, frente al desdibujamiento de las políticas educacionales actuales y en esta díada entre el alcance del éxito y las exigencias del mundo contemporáneo que camina hacia la economía del conocimiento, que hasta hace no mucho tiempo la innovación educativa se concentró en conceptos como el liderazgo que en vastas ocasiones ha sido mal entendido y orientado hacia el éxito individual, hacia la legitimación del yo propio y no comunitario; hacia el emprendimiento entendido por algunos como la “independencia godín” que terminó alimentado la frustración y el fracaso para otros; en el uso excesivo de las tecnologías que acrecentó el desencuentro de persona a persona, hasta convertirse para algunos en un verdadero problema relacional viviéndose desde un yo atrapado en el interior sin poder ser compartido; algunos nos hemos convertido en nuestros propios excluidos, habitando una construcción social actual fallida.

Hoy día, a la distancia del aquel fenómeno global que nos afectó, y de las tendencias educativas que en aquel momento creímos como camino, hemos descubierto que nos encontramos frente a una sociedad herida, con un nuevo entramado emocional; somos habitantes lastimados, sensibles, con menos tolerancia a la frustración, con más prisa y con una enorme necesidad de aprender a encontrarse nuevamente con el otro, cuya existencia me hace reflexionar sobre la mía, es el presente que nos habla pidiéndonos transformar el entorno para luego entonces transformarnos; vamos descubriendo que no somos seres individuales sino colectivos.

Es por ello que de cara a estas nuevas características de la cancha, la realidad se concibe diferente, y los actores educativos nos encontramos con la importante tarea de regresar un poco en la historia a cultivar aquellas habilidades para la vida, las competencias suaves, las habilidades sociales y de comunicación que permiten a las personas en formación la integración al mundo personal y comunitario; que fortalecen su ontología relacional y que incentivan la capacidad de los individuos para actuar de forma pacífica y asertiva frente a los acontecimientos y retos que el mundo contemporáneo clama.

Hoy, el compromiso de las instituciones educativas y de su talento académico, es muy ambicioso, tendría que, no solo formar personas para el utilitarismo cognitivo, la noción engañosa del éxito y la economía del conocimiento, sino educar para la inclusión, para acompañar profesionalmente a la diferencia, para el encuentro; tienen la noble y urgente faena de formar e incentivar personas que se conviertan en, no solo profesionales en diferentes áreas del saber; sino en apasionados promotores del encuentro; de la salud emocional, de la paz, de la reconciliación y la reconstrucción de un mundo herido y necesitado; seguro estoy que el escenario educativo es el espacio idóneo para llevarlo a cabo… ¡vaya tarea!

