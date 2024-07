UNIVA: La importancia de los viajes académicos y su impacto en los estudiantes

La estudiante de la licenciatura de Criminología y Criminalística de UNIVA Guadalajara, Erika Josseline Tadeo, habla sobre su experiencia en su reciente viaje académico.

Hace unas semanas, tuve la oportunidad de visitar la Western New Mexico University como parte de un viaje académico. Esta experiencia me permitió enfrentar un paradigma diferente al que estaba acostumbrada y me inspiró.

Los viajes académicos son una herramienta valiosa para el enriquecimiento de conocimientos y el desarrollo de relaciones intrapersonales. No solo son un distintivo curricular para nosotros, los estudiantes, también benefician a las instituciones que los facilitan y a todos los interesados en este tipo de oportunidades.

Erika Josseline Tadeo. ESPECIAL/UNIVA.

Estoy convencida de que las experiencias académicas en el extranjero son fundamentales para el crecimiento personal y educativo de los estudiantes. Estas vivencias nos sacan de nuestra zona de confort y nos permiten replantear nuestros límites y objetivos.

Mi visita a la Western New Mexico University fue un claro ejemplo de ello. Este viaje no solo me brindó nuevas metas y planes, como la posibilidad de regresar, explorar nuevos lugares, trabajar en diferentes ciudades, estudiar otras carreras y aprender nuevos idiomas, sino que también cambió mi forma de pensar. Me permitió abrir mis planteamientos y ver más allá de lo que estaba acostumbrada.

Además, pude implementar en mi vida cotidiana nuevos métodos y aprendizajes que adquirí en Nuevo México. Esto no solo enriqueció mi desarrollo personal, sino que también me permitió compartir estas experiencias con otras personas. Aprendí sobre nuevas leyes, métodos no utilizados y formas de enriquecimiento social, emocional, académico y político.

La interacción social también se vio fortalecida. Durante el viaje, forjé relaciones de amistad con personas que compartían mis intereses, valores y sueños. Este tipo de convivencia facilita la interacción social y el desarrollo emocional y socio-afectivo.

Participar en programas de movilidad académica ha sido una experiencia transformadora que ha enriquecido diversas áreas de mi vida. Estos programas no solo me han preparado académicamente, sino que también me han abierto la mente y el corazón a un mundo de posibilidades. Estoy segura de que los viajes académicos son esenciales para el crecimiento integral de los estudiantes y deberían ser una parte fundamental de nuestra formación educativa.

Erika Josseline Tadeo Sigala, estudiante de la licenciatura de Criminología y Criminalística, UNIVA Guadalajara.

XM