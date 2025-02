UNIVA: No hay que hablar de "Emilia Pérez"

Evitemos lo más posible fomentar y promover películas con mensajes equivocados al público nacional e internacional sobre el entorno de violencia que tenemos en nuestro país.

Mejor hablemos de “La libertad del diablo”, el documental de Everardo González del año 2017, que expone el gran problema del crimen organizado al presentar entrevistas no solamente con víctimas, sino también con sicarios y demás provocadores de esta barbarie .

A todos los participantes se les coloca una máscara color carne que no solamente protege su identidad, sino sus expresiones, pero al mismo tiempo los humaniza y convierte en la voz de cualquiera.

Con mucha seriedad nos habla de la parte humana de ambos bandos del problema social justo para establecer cercanía sin perder de vista su complejidad.

Cuando este documental se entrenó en el Festival de Cine de Guadalajara, al finalizar la proyección había un profundo silencio y estado pasivo en la audiencia. Aunque se reconocía lo sublime de la realización, no había aplausos ni vítores, solo un sentimiento generalizado de una realidad abrumadora: no hay forma sencilla de abordar el tema, por eso simplificarlo es ridículo y ofensivo.

¿Ó qué tal si recomendamos El Infierno? Me refiero a la película de Luis estrada, aquella en la que actúan de forma excelente Damián Alcázar y Joaquín Cosío.

En un tono de comedia, con el compromiso que eso lleva, nos habla sobre cómo estas estructuras del narcotráfico absorben a los individuos y los corrompen en un entorno de poder del que no se puede salir, de hecho el famoso Cochiloco (Cosío) le dice a Benny (Alcazar): “una vez dentro, no hay vuelta de hoja” y no se refiere únicamente a que es prácticamente dejar todo por la buena y salir voluntariamente por la puerta del retiro, sino también a que no hay un dejo bondad en el entorno por eso, cuando donde el Benny pide entrar al negocio, el maleante remata el momento con una frase “no sabe, en lo que se está metiendo”.

Esta película de Luis Estrada se hizo hace 15 años y el tema no solamente sigue vigente, sino que ha empeorado, lo que hace más importante y delicado no romantizar ni enaltecer a ninguno de estos delincuentes .

La verdad es que, si queremos mejor hablar de cintas de esos temas con protagonistas mujeres, también prefiero que nos enfoquemos en Ruido, la película de la directora Natalia Beristain, sobre una madre que está buscando a su hija desparecida. En una escena la mamá consigue entrar a un tráiler a identificar cuerpos con la esperanza de encontrar a su familiar, son tantos los cadáveres, tan incómodo el lugar, entre olores y cuerpos mutilados. Es tan deplorable la situación que sus esperanzas cada vez están más destruidas.

Esta cinta nos enseña por qué debemos exigir que se trate con respeto a las víctimas y a sus familiares, ser solidarios, tomarnos muy en serio la desaparición forzada como un problema mayor y que no se arregla únicamente con las buenas intenciones.

De entrada, y por estos tres motivos, no hay que hablar de Emilia Pérez.

