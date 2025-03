UNIVA: La importancia de viajar a lugares no turísticos en un mundo digital

Todos sabemos todo, o eso creemos o queremos creer, la idea nos puede abrumar o tranquilizar con cierta sensación de seguridad, el pensar que con tanta información podemos prevenir todo tipo de catástrofes al punto en el que nuestro destino está totalmente en nuestras manos. ¿Acaso eso no es más angustiante hasta cierto punto? El peso de que tanto puede ser evitado o modificado, pues tenemos las herramientas o la herramienta, el Internet.

Todo está al alcance de un clic, el compartir ese video con todo ser querido donde te explica cómo reaccionar adecuadamente ante miles de situaciones de peligro, el donar a tu causa preferida, estudiar lo que quieras cuando quieras, encontrar o solicitar afecto y opciones infinitas.

Vivir nunca había sido tan fácil, incluyendo viajar. Saber exactamente a dónde vas a ir, qué quieres conocer, cuánto dinero te costará, el tiempo de los traslados, dónde tomarte la mejor foto, qué comer y qué pedir. Todo está pre-programado no sólo por ti, sino también por miles de personas que cruzaron y comentaron en un chat sobre los mismos caminos que tú copiarás.

Mariana de la Rosa Gutiérrez, estudiante de Producción de Medios Audiovisuales en UNIVA Guadalajara. ESPECIAL/CORTESÍA UNIVA.

80’s: Periodista sin Internet y sin saber el idioma nativo de la región llega en lancha a pueblo recóndito donde un niño lo guía al altar de su deidad.

El ser humano necesita desmecanizarse. Perderse en un mundo tangible y no en miles de imágenes tomadas por otros. Explorar y llegar a encontrar cosas por su propia cuenta, utilizar su imaginación. Caminar por senderos que lleven a lugares no vistos previamente dentro de una pantalla, cultivar la capacidad de asombro.

Esto resulta complicado en la actualidad, por eso el viajar a un lugar no turístico no sólo removerá tentaciones de buscar en línea una vista previa de futuras experiencias, sino que también facilitará el sumergirse en lo genuino de la verdadera cultura de ese lugar y no en miles de refritos de turistas y vendedores.

90’s: Dos amigas con sus mochilas toman un camión y se hospedan con uno de los locales que vive en una cabaña al lado del río.

Escapar de reseñas y trampas turísticas es esencial para salir no sólo de donde vivimos, sino también de nosotros mismos. Dejar no solo pendientes y preocupaciones atrás, también creencias. Permitir que los viajes nos cambien al no llegar con ideas preconcebidas.

2000’s: Chica a sus once años pierde a sus padres en su viaje a otro continente, después de un ataque de pánico descubre que el cielo no cambia por más lejos que esté de su hogar.

Sumergirse y absorber son la clave para conocer realmente un lugar, conversar con locales, crear amistades con otros que vienen de paso, aventurarse a lo desconocido, dejar la comodidad de lado genera un crecimiento cultural y personal, exponerse a nuevas ideas.

2020's: Joven adulta, planea todo, hasta que hace un viaje espontáneo, se reenamora de su país y descubre que la vida puede sorprenderla de las mejores maneras.

Necesitamos observar más allá, no sólo ver lo que representan aquellos que únicamente van de paso documentando la superficie. Hemos generado tanta dependencia tecnológica que necesitamos ir a lugares donde, aunque queramos, no podamos encontrar antecedentes en redes sociales o incluso señal en rincones del planeta esperando ser vistos por nuevos ojos.

Viajar a lugares únicos y orgánicos puede ser de las formas más acertadas de volver a conectar de manera real con el mundo.

