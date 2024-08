UNIVA: El medio ambiente y mi universidad

En un mundo donde la generación de residuos sólidos urbanos se ha convertido en una crisis ambiental inminente, la actitud y las acciones que tomemos pueden marcar una diferencia significativa. La realidad es que nuestra basura doméstica y comercial, en constante aumento, está detrás de problemas graves como el cambio climático, la contaminación de suelos y aguas, y la propagación de enfermedades. El Informe del Medio Ambiente en México 2018 de SEMARNAT subraya este desafío y la necesidad urgente de replantearnos cómo manejamos nuestros desechos.

En este contexto, quiero destacar el trabajo ejemplar que está haciendo la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) a través de su Centro de Responsabilidad Social UNIVA (CERSU). Esta institución no se limita a ser un centro educativo; se ha convertido en un modelo a seguir en términos de responsabilidad ambiental y social. La institución está haciendo mucho más que educar; está tomando medidas concretas para enfrentar el problema de los residuos y fomentar una cultura de sostenibilidad entre sus estudiantes y la comunidad.

María Andrea Ramírez Pinot, estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, UNIVA Guadalajara. ESPECIAL/UNIVA.

Las iniciativas como los EcoRetos son una prueba tangible del impacto positivo que podemos tener si actuamos con determinación. Al establecer puntos de recolección para materiales reciclables y organizar campañas que transforman residuos en recursos valiosos, pues está demostrando que es posible abordar problemas ambientales de manera práctica y efectiva. No solo se trata de reducir la cantidad de basura que generamos, sino de convertirla en una herramienta para el cambio social, como la donación de sillas de ruedas para personas con discapacidad.

Los eventos como la EcoFeria y el EcoFashion son más que simples bazares; son celebraciones de la creatividad y la responsabilidad. Al ofrecer una plataforma para el reciclaje y la reutilización de productos. Estos esfuerzos reflejan una visión holística de cómo podemos reconciliar nuestras necesidades diarias con la urgencia de proteger nuestro entorno.

Personalmente, me siento increíblemente orgullosa de ser parte de una universidad que no solo enseña sobre los desafíos ambientales, sino que también está a la vanguardia de las soluciones. La UNIVA no solo nos proporciona el conocimiento necesario para comprender la magnitud del problema, sino que también nos brinda las herramientas y oportunidades para ser parte de la solución. No dudaría en acercarme al CERSU para aprender más de cómo ser responsable socialmente, porque busco aprender más, para hacer más.

