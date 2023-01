En la ciudad cada vez existen más propuestas de repostería y gastronomía, por lo que es interesante encontrar las más creativas que destaquen del resto. Una de ellas es Cupcakery, que ofrece pasteles, cupcakes, cakepops, lunch cakes y cursos de repostería.

La mente creativa detrás de este proyecto es Taidé Ruiz, quien gracias a la práctica y nueve largos años de experiencia ha logrado posicionarse como una de las mejores opciones de repostería personalizada de la ciudad.

CORTESÍA

“Lo mejor de mi trabajo es que cada día es diferente, siempre me está sorprendiendo con nuevos retos, técnicas de decoración, gente nueva, trabajar con marcas de repostería de reconocimiento, en general no siento que sea trabajo como tal, ya que me apasiona muchísimo”, describe Taidé.

CORTESÍA

CORTESÍA

Entre los mayores logros de Taidé Ruiz y Cupcakery se encuentran los diferentes cursos de repostería que imparten, trabajar con marcas reconocidas y la participación en eventos de repostería y exposiciones como Mexipan en CDMX y SoFlo en Miami.

CORTESÍA

“Cada día que pasa me apasiona más y más mi trabajo, es increíble lo amplio que es el ámbito de la repostería. Es padrísimo conocer nuevas técnicas, nuevos productos, nuevas personas que se dedican a lo mismo que tú y ver que este mundo es padrísimo y llega a niveles internacionales, me encanta”, describe la creadora de Cupcakery.

Sígue su proyecto en instagram como @cupcakerygdl

MR