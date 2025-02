Frida Escobedo, originaria de la Ciudad de México y nacida en 1979, es una destacada arquitecta que ha dejado una huella significativa en el ámbito de la arquitectura a nivel mundial. Estudió en la Universidad Iberoamericana y luego obtuvo su máster en la Universidad de Harvard. Su carrera despegó cuando recibió la Beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 2004, y fue codirectora del estudio Perro Rojo en 2003.

Frida Escobedo. CORTESÍA

A lo largo de su trayectoria, Escobedo ha trabajado en diversos pabellones y estructuras temporales, participando en importantes eventos como la Trienal de Arquitectura de Lisboa y la Bienal de Arquitectura de Chicago. Entre sus proyectos más relevantes en México se encuentran la renovación del Hotel Boca Chica (2008), el El Eco Pavilion (2010) y la expansión de La Tallera Siqueiros (2012). En 2018, se convirtió en la arquitecta más joven en diseñar el Serpentine Pavilion en los Jardines de Kensington, Londres, un hito que la catapultó a la fama internacional

Además, desde 2019 es miembro internacional del Royal Institute of British Architects (RIBA) y su estudio ha sido reconocido por la revista DOMUS como una de las 100 mejores firmas de arquitectura del mundo. Su trabajo ha sido galardonado con prestigiosos premios, incluyendo el Architectural League of New York's Young Architects Forum Award y el Premio BIAU

Frida es un ejemplo de perseverancia y pasión. En una conversación sobre su infancia, compartió su cercanía con su familia y su admiración por aquellos que se dedican con fervor a su trabajo. Actualmente, está trabajando en el diseño de la nueva ala de arte Oscar L. Tang y H.M. Agnes Hsu-Tang en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, convirtiéndose en la primera mujer en realizar este proyecto. Su historia inspira a jóvenes arquitectos a perseguir sus sueños con dedicación y paciencia. Frida Escobedo es, sin duda, un referente en la arquitectura contemporánea.

MR