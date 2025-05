Stana Carrillo: Sueños de actriz

¿Qué te inspira?

“Me inspiran mis gatos, el cine, la literatura, el amor, la tristeza, el bosque, el desamor obviamente y en general el arte”.

¿Cómo llegó a tu vida la actuación?

“Empezó cuando tenía 15 años y estaba en la Prepa Tec. Hice audición para el representativo de teatro y quedé seleccionada. Desde entonces supe que quería actuar por el resto de mi vida”.

Ganar el Ariel es uno de sus sueños / Foto: Magali Espinosa @photomagaliespinosa

¿Qué es te gusta de tu profesión?

“Lo que más me gusta de mi profesión es poderle dar cuerpo y vida a diferentes personajes. Es un trabajo que está lleno de creatividad y de emociones fuertes y eso me encanta. Además, me encanta hacer cine porque es un trabajo colaborativo y todos son indispensables para contar la historia”.

¿Cuál ha sido el mayor reto?

“Aprender a sobrellevar el rechazo y seguir a pesar de los “no” que recibo”.

¿Cómo supiste que serías actriz?

“Cuando era niña mi película favorita era Blancanieves. Me sabía todos los diálogos y los iba actuando conforme pasaba la película, hasta mordía la manzana y simulaba que me desmayaba. Desde temprana edad sabía que actuar me llenaba de vida”.

Maquillaje y peinado de Martha Virgen @marthavirgen_beauty / Foto: Magali Espinosa @photomagaliespinosa

¿Cuáles fueron tus primeras colaboraciones, qué experiencias tuviste?

“Uno de mis primeros trabajos en la industria audiovisual fue el documental The Expedition: Mars 2030, una producción de fusión TV y NASA. Estuvo increíble porque viajamos al desierto de Atacama en Chile y ahí grabamos”.

¿Hay algún papel que te gustaría desempeñar?

“Tengo muchos papeles que sueño con desempeñar; por ejemplo, ser una hada, una espía, algo de ciencia ficción, en general personajes complejos”.

La lectura es uno de sus hobbies

¿A quién admiras en este medio?

“Admiro a muchísimos artistas como Jessica Chastain, Billie Eilish, Céline Sciamma, Rosalía, C. Tangana, entre otros”.

¿Tienes algún proyecto actualmente?

“Pueden encontrar una de mis películas en YouTube como Cierra los Ojos- película completa”.

Blancanieves es su película favorita / Foto: Magali Espinosa @photomagaliespinosa

Nombre completo: Stana Alexsandra Carrillo Aranda.

Edad: 28 años.

Originaria de: Guadalajara.

Estudios: Licenciada en Historia.

Redes sociales: @stana.carrillo

Sobrellevar los rechazos ha sido el mayor reto / Foto: Magali Espinosa @photomagaliespinosa

+ de STANA

Actuar es: Lo que más amo en la vida.

Serie: Modern family.

Película: Cold War.

Director: David Fincher.

Libro: La insoportable levedad del ser de Milan Kundera.

Hobbie: Leer.

Perfume: Guerlain Aqua allegoria Rosa Rossa Forte.

Sueño: Ganarme un Ariel.

Pasión: La actuación.

Mi día perfecto: Levantarme y tomar un latte en lo que leo un libro, jugar con mis gatos, ir al cine o al teatro y comer un postre rico.

Café o té: Café.

Blanco o negro: Blanco.

Frase: Una vida vivida para el arte, jamás será una vida despreciada.

Créditos de las fotos:

Sesión: Tarde de Ayer

Fotografía: Magali Espinosa @photomagaliespinosa

Modelos: Stana Carrillo, Colo Susini

Diseños: Carlos Pineda @carlospinedamx

Maquillaje y Peinado: Martha Virgen @marthavirgen_beauty