Sofía Niño de Rivera: Vacaciones de sus hijos

Esa noche, los alrededores del Auditorio Telmex lucieron repletos para acudir al primer show de Stand up / Comedy, una nueva aventura a cargo de OCESA GDL para traer a Sofía Niño de Rivera. Este lugar siempre ha destacado por ofrecer la presencia de grandes artistas y la música ha sido parte de esta oferta, pero ahora se suma también esta modalidad de espectáculos que tanto gustó al público tapatío.

Para Sofía -como madre y esposa que es- no fue fácil dejar a su familia durante estas fechas, como tampoco dormir en hoteles de las mejores ciudades del mundo ocho horas seguidas sin interrupciones. Tampoco es fácil hacer lo que ama los fines de semana pero después de tres años, Sofía Niño de Rivera estuvo lista para este sacrificio con el único deseo de hacer reír a su público y disfrutar convirtiéndolo en una noche de amigos.

Radiante, vestida en blanco y negro, Sofía pisó con seguridad el escenario del Auditorio Telmex para imponer con su ingenio, carisma y alegría, el manejo perfecto de su público que tantas ganas tenía de disfrutar el show. Verla ahí parece fácil, como si platicara, como si ignorara que muchas personas la están mirando al mismo tiempo y esperan escuchar qué tiene qué decir o incluso hacer de ese sarcasmo que la caracteriza para hablar de la cotidianidad y lo mejor, poder reírse de ella en una realidad que nos involucra a todos.

La gira: Guadalajara, Toluca, Chihuahua, Pachuca, Querétaro, Mérida, Puebla, Monterrey, Saltillo, Tijuana, León y Hermosillo.

Ella se muestra transparente y eso hace que la noche sea ligera, divertida, sin poses porque habla de su experiencia como mamá, donde es un lugar en el que muchas podrían verse reflejadas, su relación con su esposo, incluso de unas vacaciones con su papá, hasta incluso decir que sabe que en Guadalajara el horario es tan sólo una sugerencia, ya que muchos iban entrando tarde al teatro.

Estar cerca puede ser un privilegio, pero también un riesgo, ya que tiene una capacidad para observar y ver detalles en las parejas, haciéndolos también parte de esta producción al interactuar, hablar de la toxicidad, en la que ella también se vio reflejada al decir que todas sus relaciones fueron tóxicas y que al acudir al terapeuta se dio cuenta que ella era el común denominador y al final, descubrir que la tóxica era ella, pero todo el tiempo con sentido del humor y ver la vida como viene, no perfecta, no maravillosa, disfrutando todo lo que tiene por ofrecernos, como son las expectativas que nos hacen sufrir o el amor perfecto que ya se sabe, no existe. Tampoco se salvó el público de las alturas porque no temió al decir que saludaba a los "pobres" que estaban en los asientos de arriba y la oportunidad también de tomar video para subirla a sus redes, así que no perdió ningún detalle.

Su manejo del público es extraordinario y el hilo conductor para seguir platicando como si uno se encontrara en un grupo de amigos para hablar de lo que sucede, lo que nos preocupa y lo que vamos viviendo pero siempre, con un toque de humor porque reírnos siempre nos salva.

+ de Sofía

Además de ser una comediante talentosa, Sofía Niño de Rivera también una pionera del stand up en México y Latinoamérica. Su impacto va más allá de las risas en el escenario. En su docuserie Libre de Reír, comparte su arte con personas privadas de su libertad, impartiendo talleres de comedia. Con dos especiales en Netflix y uno en Amazon Prime Video, Sofía ha conquistado el mundo del streaming. Su creatividad no tiene límites, ya que protagonizó y produjo su propia serie Sobreviví en YouTube Premium. También ha dejado huella en la pantalla chica con participaciones en series como Club de Cuervos, Una Mujer Sin Filtro y Recuperando a mi Ex.

Ahora en Vacaciones de sus hijos -que no es un pretexto para descansar de ellos- trae como standupera profesional, su mejor material para compartirlo con el público.

