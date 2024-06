El festival musical Rock N’ Rolla Guadalajara llegará a la Explanada Ávila Camacho los días 22 y 23 de junio, a partir de las 14:00 horas, con un elenco muy atractivo que incluye a bandas como Inspector, Little Jesus, El Gran Silencio, Porter, Allison y Genitallica, entre muchas otras como la emblemática agrupación argentina Enanitos Verdes.

A propósito, EL INFORMADOR conversó con Felipe Staiti, integrante de la alineación sobre esta vuelta a la Perla Tapatía.

“Cada vez que volvemos a México siempre es una razón para tener un sentimiento de felicidad, no sólo por lo que implica la gente de este país, también por la comida y por todas las cosas lindas que suceden ahí. Guadalajara es una de las ciudades más lindas que tiene México, no es por ser condescendiente, pero es que realmente esta ciudad en algún punto me hace acordarme de Mendoza, son ciudades con muchas tradiciones, pero donde tocaremos, ahí en Zapopan, también es un lugar muy lindo”.

Felipe no recuerda bien la última vez que Enanitos Verdes tocó en Guadalajara, pero considera que al menos ya habrán pasado ocho años. La banda no sólo ha dejado una huella imborrable en el público, también en músicos consagrados como es el caso de Sara Valenzuela, quien recientemente grabó el cover “Eterna soledad” para su álbum “4”. “Es algo lindo que se nos tome como referencia”.

Sobre cómo será la velada que ofrecerá Enanitos Verdes en este festival, ellos se presentan el domingo 23 de junio a las 21:30 horas, Felipe responde que están muy conscientes de lo que la gente quiere escuchar “y también tenemos en nuestro diseño de show lo que les queremos mostrar. Está bueno que haya mucha variedad (de bandas en el festival) porque eso hace que los públicos convivan al tener la posibilidad de escuchar otras agrupaciones. Me parece que está bueno que esto sea un juego abierto”.

En cuanto a cómo ha ido adaptándose la banda sin la presencia de Marciano, quien tras su muerte dejó una huella imborrable, responde Felipe: “Una ausencia es una ausencia, pero tratamos de hacer el show no desde el lado de la nostalgia, sino del lado de la celebración y si hay que honrar algo, es la música y celebrar los años juntos, además de seguir gozando el transitar ese puente tan bello entre nosotros y el público a través de nuestras canciones. Así que creo que homenajear con música es la mejor manera en todo caso”.

Felipe resalta que el show está bastante “aceitado” con respecto a la gira que estarán haciendo por México, pero no descarta que de pronto se dé alguna sorpresa más: “La vamos a pasar muy bien y se van a sorprender de lo bien que suenan las canciones”.

El consumo de la música actual

Enanitos Verdes floreció en la época dorada de los vinilos y luego los discos compactos, sin embargo, ahora la música se consume masivamente, las plataformas dominan sobre las opciones de los usuarios y en ese sentido el rock también ha tenido que adaptarse a los cambios sociales y las tendencias.

“El rock es algo que está instalado en la gente ya desde hace muchos años. Y con la ventaja que ha corrido el rock es que nunca ha sido una moda, pues éstas en sí mismas están destinadas a desaparecer. El rock es un estilo que se encaló en la gente y me parece que por ahí puede tener más posición a través de los medios. Pero mientras haya gente que quiera denunciar situaciones y tener una guitarra eléctrica a la mano, el rock no va a desaparecer”.

En cuanto a las fusiones con las que se mezcla el rock, le parece que es interesante. "La música más allá de los estilos es buena o es mala. Entonces, mientras sea buena, todo puede convivir".

Finalmente, sobre qué le interesa expresar ahora a Enanitos Verdes, Felipe señala que como creativos siempre están en búsqueda de la canción o el disco perfecto. “O por los menos acercarse a lo mejor. Yo creo que los Enanitos nunca hemos sentido que hemos hecho lo máximo, pues siempre lo mejor está por delante y eso es lo que nos mantiene vivos para seguir tocando, en post siempre de hacer algo mejor”.

La banda espera comenzar a grabar en noviembre de este año, harán un disco inédito y otras versiones. Enanitos también viajará por Guatemala, Colombia y Ecuador.

Agéndalo

Fiesta rockera

Este 22 y 23 de junio, llegará el festival musical Rock N’ Rolla Guadalajara a la Explanada Ávila Camacho para hacer vibrar a los tapatíos con todo el poder del rock. El show comenzará ambos días a las 14:00 horas. Boletos en https://soyrockstar.com/events/rocknrollagdl/.

Toma nota

Conoce a las bandas

Sábado 22 de junio

Los Daniels.

Ronda Machetera.

Los Estrambóticos.

Hello Seahorse!

Technicolor Fabrics.

Genitallica.

Allison.

Rock Experience.

Porter.

El Gran Silencio.

Nortec.

Ladrones.

Cuca.

Morana (banda local ganadora de batalla de bandas).

Domingo 23 de junio

Viento Roots.

La Castañeda.

LNG/SHT.

Montenegro (banda local ganadora de batalla de bandas).

Chingadazo de Kung Fu.

Resorte.

Little Jesus.

Inspector.

Enanitos Verdes.

Más conciertos en la ciudad, en junio

Auditorio Telmex

María José se presentará el 21 de junio, a las 21:00 horas.

Los sonidos del regional mexicano se harán sentir el sábado 22 de junio con Los Dos Carnales y Palomazo Norteño, en punto de las 21:00 horas.

Remmy Valenzuela celebrará sus 15 años de carrera el sábado 29 de junio, a las 21:00 horas.

Teatro Diana

Nicho Hinojosa y Raúl Ornelas, estarán el sábado 29 de junio, a las 20:30 horas.

Grupo Bryndis arribará el domingo 14 de julio, a las 18:00 horas.

