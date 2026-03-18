Con motivo del 30 aniversario de Unidos Guadalajara A.C. y el cuarto aniversario de la galería de arte Artisánia, se realizó una subasta de arte con causa en la Torre Bansí.

Los anfitriones recibieron a los invitados cordialmente, entre ellos se contó con la presencia de directivos como Ana Laura González, directora de Unidos Guadalajara A.C.; Magda Moreno, directora de Artesánia; Leonardo Zenteno, director de Bansí; y Martín Cuburu, presidente de Unidos Guadalajara A.C., asimismo estuvieron algunos artistas plásticos como Folé, Paula Toledo, Miguel Ángel Martín del Campo, Dan Montellano, José Luis Malo, Verónica Jiménez, Juan Zufiaur, Ricardo Mejorada, Natalia Flores y Leti Montiel.

Los asistentes disfrutaron de un coctel de bienvenida con charcutería, canapés y frutos secos acompañados por vino blanco, tinto, tequila y mezcal, mientras admiraban las obras que se subastarían. Después escucharon las palabras de Leonardo Zenteno, Ana Laura González y Magda Moreno. También fueron testigos de la intervención de una obra de Danco Duportai, que también fue subastada en el evento, en el que Eduardo Mejorada fungió como martillero manteniendo el interés de los presentes para pujar por las obras. Al finalizar la subasta se realizó una rifa de premios por parte de los patrocinadores.

Es importante destacar que entre las obras subastadas, hubo 15 que formaron parte de un proyecto que Unidos Guadalajara promovió para que artistas con y sin discapacidad intervinieran una misma obra. Dicho proyecto se suspendió por la pandemia y hasta ahora las piezas fueron exhibidas, las cuales se vendieron todas.

El 100% de lo recaudado en el evento es destinado al fortalecimiento de los programas de inclusión de Unidos para las personas con y sin discapacidad.

Evento: Subasta con causa. Lugar: Roof Top de Torre Bansí. Fecha: 12 de marzo de 2026. Invitados: 250. Patrocinadores: Bansí, Merak Eventos, Diquisa, Amigos del Mezcal, Mezcal Vaca Loca, Hitt Eventos, Roox Producciones, Vinos del Mundo, Itzcintle Xolo, Multilyte, Aerosafin, Tequila Casa 1989 y Tequila Flor Alteña.

JG