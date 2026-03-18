Para celebrar su cumpleaños Michelle González lució un hermoso vestido rojo y para inspirarse eligió el concepto de Crimson Harvest, dejando la dirección de arte a cargo de Blanē con Ximena Castañeda; la ejecución de floristería por María Casa Floral y el entelado de Catalina Tableware, quienes cuidaron cada detalle para ese día tan especial.

Michelle González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Carlos y Toño Castro. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

Rodrigo Guarro y Mariana Mantencón. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños de Michelle González

Los 30 fueron inolvidables para Michelle en Sala Roxy, donde recibió a cerca de 120 invitados con un coctel de bienvenida que incluyó Apperol Spritz y St Germain Spritz; sus amigos pasaron una tarde muy amena disfrutando los cocteles de Tierra Mojada, para más tarde cenar pizzas y ensaladas gourmet de Comuno. La fiesta siguió hasta la noche con la música del DJ Pindaro y la empresa de audio e iluminación Blur Producciones puso el toque especial con efectos que se vieron increíbles en este histórico recinto. Como souvenirs, cada uno de los asistentes recibió una copa de vino con su nombre grabado.

Luis Esparza y Valeria González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Fernando Muzquiz, Javier García, Felipe de Alba y Diego Pacheco. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

Jessica y Paola Dueñas. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños de Michelle González

Evento: Cumpleaños de Michelle González. Fecha: 28 de febrero. Lugar: Sala Roxy. Invitados: 120.

JG