Miércoles, 13 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Polo Day

Noche de coctel: Presentan a los equipos de Polo Day

La cita fue en las instalaciones de Grupo Vanguardia en el Centro Comercial Galerías, donde se decidieron los equipos finalistas para seguir con la gran final de equipos

Por: Aracely Aguilera

Froylan Caballero, Mariana Farías y Marianna López. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Froylan Caballero, Mariana Farías y Marianna López. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Dafne García. GENTE BIEN JALISCO / Coctel Polo Day

Dafne García. GENTE BIEN JALISCO / Coctel Polo Day

Martín Vidrio. GENTE BIEN JALISCO / @TONY.NAIPES

Martín Vidrio. GENTE BIEN JALISCO / @TONY.NAIPES

Miguel Montoya y Anelle Saldaña. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Miguel Montoya y Anelle Saldaña. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Mitzy Hernández y Karla Suárez. GENTE BIEN JALISCO / Coctel Polo Day

Mitzy Hernández y Karla Suárez. GENTE BIEN JALISCO / Coctel Polo Day

Alexia Cortés y Eduardo Zedillo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Alexia Cortés y Eduardo Zedillo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Agustín Colina. GENTE BIEN JALISCO / Coctel Polo Day

Agustín Colina. GENTE BIEN JALISCO / Coctel Polo Day

Sofía Presti. GENTE BIEN JALISCO / Coctel Polo Day

Sofía Presti. GENTE BIEN JALISCO / Coctel Polo Day

Víctor Silva. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Víctor Silva. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Para tener un acercamiento previo con los jugadores y disfrutar de una convivencia, San Acasio Polo y Equestrian Ranch  ofrecieron un coctel para presentar a los equipos del Polo Day.

La cita fue en las instalaciones de Grupo Vanguardia en el Centro Comercial Galerías a las 19:00 horas. Ahí tuvieron la oportunidad de conocerse, convivir y para estar informados sobre la primera fase del torneo que se llevó el viernes 24 de abril, donde se decidieron los equipos finalistas para seguir con la gran final de equipos el sábado 25 de abril, que fue abierta al público con grandes sorpresas.

Temas

  • Coctel
  • Polo Day
  • Froylan Caballero
  • Mariana Farías
  • Marianna López
  • Dafne García
  • Martín Vidrio
  • Miguel Montoya
  • Anelle Saldaña
  • Mitzy Hernández
  • Karla Suárez
  • Alexia Cortés
  • Eduardo Zedillo
  • Agustín Colina
  • Sofía Presti
  • Víctor Silva
  • Gente Bien
  • Jalisco
  • Guadalajara
  • eventos
  • revista
  • sociales

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones