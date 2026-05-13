Para tener un acercamiento previo con los jugadores y disfrutar de una convivencia, San Acasio Polo y Equestrian Ranch ofrecieron un coctel para presentar a los equipos del Polo Day.

La cita fue en las instalaciones de Grupo Vanguardia en el Centro Comercial Galerías a las 19:00 horas. Ahí tuvieron la oportunidad de conocerse, convivir y para estar informados sobre la primera fase del torneo que se llevó el viernes 24 de abril, donde se decidieron los equipos finalistas para seguir con la gran final de equipos el sábado 25 de abril, que fue abierta al público con grandes sorpresas.