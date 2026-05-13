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Ponzo Store celebra su primer aniversario y corte de listón

Karina Ponzo, orgullosa de este primer aniversario organizó un evento y corte de listón para recibir a sus clientas, familiares y amigas

Por: Aracely Aguilera

Daniela del Toro. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Daniela del Toro. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Ponzo Store se distingue por tener una variedad de prendas con estilo formal y casual con colecciones españolas que tienen presencia tanto en línea como en las diferentes sucursales ubicadas en Guadalajara, Mazatlán y Los Cabos.

Karina Ponzo. GENTE BIEN JALISCO / Primer aniversario Ponzo Store
Ximena Dueñas y Aylin Chavira. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

La anfitriona, Karina Ponzo, orgullosa de este primer aniversario organizó un evento y corte de listón para recibir a sus clientas, familiares y amigas.

Entre las invitadas especiales estuvo Patricia Ponzo, Cindy Marchena y Ana Pao Jiménez, quienes estuvieron felices de acompañar a Kari en esta trayectoria dentro de la moda de más de 15 años.

Zac Orozco y Monste Calzada. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026
Martha López y Jacqueline López. GENTE BIEN JALISCO / Primer aniversario Ponzo Store

Esa noche se ofreció charcutería, una mesa de postres okko, snacks, baguettes, cocteles y especialmente el vino Cass de Pia. El Dj beatsocialevents se encargó de ambientar el momento, mientras las asistentes apreciaban la nueva colección, disfrutando de regalos y descuentos.

Evento: Aniversario de Ponzo Store.

Fecha: Miércoles 29 de abril.

Lugar: Providencia.

Cita: 8:00 pm.
Fernanda Rivas y Katy Lomelí. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno
Andrea Gómez Iglesias. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026
Cindy Marchena. GENTE BIEN JALISCO / Primer aniversario Ponzo Store

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