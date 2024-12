El pasado 23 de noviembre, Marlene Centeno Casamadrid y Omar Flores Ballesteros celebraron su enlace matrimonial en un evento lleno de amor y elegancia. La ceremonia religiosa tuvo lugar en la hermosa Parroquia de San Francisco Javier de las Colinas, donde el Padre Víctor Alfonso Plascencia González ofició una emotiva misa en presencia de familiares, amigos y sus orgullosos padres: Luis Alejandro Centeno Márquez, Gabriela del Carmen Casamadrid Ferreyra y Katherine Beatriz Ballesteros Berber.

La recepción se llevó a cabo en La Bendita, un lugar que fue transformado con una decoración espectacular a cargo de Acenta Eventhouse. Al evento asistieron 290 invitados, quienes disfrutaron de una noche mágica planeada al detalle por el equipo de Acenta Eventhouse. El banquete, servido por Banquetes del Moral y la atmósfera musical estuvo a cargo del grupo Le Funk y el DJ Alonso Jiménez, quienes animaron la velada desde el inicio hasta la madrugada.

Los valses se vivieron con gran emoción: El novio bailó con su mamá al ritmo de Just The Way You Are de Barry White. La novia compartió un momento especial con su mamá al son de Nothing’s Gonna Stop Us Now de Starship. El vals de los novios con sus hermanos fue acompañado por la canción Siempre Estaré Ahí de Rachel Platten ft. Diego Torres.

Marlene y su papá bailaron juntos Tu Sangre En Mi Cuerpo de Ángela Aguilar ft. Pepe Aguilar. Finalmente, los novios deslumbraron en la pista con Vengo Del Futuro de Kurt (versión Omar). Marlene lució radiante con un vestido de Vera Wang, complementado por joyas diseñadas por Julia Yanar, un ramo de La Dalia y zapatos de Manolo Blahnik. Su maquillaje estuvo a cargo de Sofía Villaseñor y el peinado fue de Moni Martínez. La historia de amor de esta pareja comenzó hace cinco años, cuando se conocieron gracias a amistades en común y su trabajo en el mundo de los eventos y bodas.

El compromiso llegó hace un año y medio, en la Toscana, Italia, en un momento inolvidable que Marlene ya presentía. Para culminar su gran día, Marlene y Omar tienen planeado un viaje de ensueño: un mes de luna de miel explorando Japón.

Evento: Boda de Omar Flores Ballesteros y Marlene Centeno Casamadrid. Fecha: Sábado 23 de noviembre. Lugar: Parroquia de San Francisco Javier de las Colinas.

CP