Karla Sofía Gascón reaparece en redes y vuelve a ser cancelada

Tras el remolino que causó "Emilia Pérez" en redes sociales previo a la temporada de premios, parecía que de a poco los nombres de Karla Sofía Gascón, Jacques Audiard, Selena Gomez y Zoey Saldaña habían desaparecido del radar de las redes sociales. Sin embargo, una nueva historia en Instagram subida por la protagonista del polémico filme volvió a ser viral y con ello vinieron una serie de reacciones que buscaban descalificarla.

Karla Sofía Gascón subió una "selfie" visitando los Picos de Europa, una zona nevada y montañosa que sirvió de contexto para hacer un .chiste de canibalismo, tomando en cuenta a la película “La Sociedad de la Nieve” que Netflix estrenó basándose en la historia del equipo de rugby uruguayo que se accidentó en los Andes en 1972. Y es que en esta historia, la actriz española buscó dejar el siguiente recuerdito a sus "haters": “Hoy me siento como en ‘La sociedad de la nieve’. No voy a decir que me apetece morder a alguien, porque tal y como están las cosas me acusarían de canibalismo. Es lo único que les falta”.

Esta es la historia dada de baja en las redes sociales de Karla Sofía Gascón. ESPECIAL

El mensaje llegó en un contexto complejo pues Álvaro Mangino, uno de los 16 sobrevivientes de dicho accidente, falleció por una neumonía. Fue a través de la misma red social que Juan Antonio Bayona, director de "La Sociedad de la Nieve" dio a conocer la información del lamentable deceso.

Los usuarios de las redes sociales reclamaron a Karla Sofía Gascón la falta de tacto y la publicación no tardó en desaparecer. No sin antes haber sido capturada y distribuida como en muchas ocasiones ocurre con las publicaciones de personas famosas. La historia fue reemplazada por una historia casi idéntica que ahora fue acompañada por el siguiente texto: "Hoy me siento dichosa y bendecida, aunque mi hermano murió esquiando sigo admirando la montaña y la nieve, disfrutando cada día, riéndome de mí misma, pero sobretodo de los que odiáis a quienes vivimos nuestra propia vida sin hacer daño a los demás. Podréis inventar, mentir distorsionar, que jamás acabaréis con la LUZ que os deslumbra".

Esta es la historia aún disponible en las redes sociales de Karla Sofía Gascón. ESPECIAL

Te puede interesar: Profeco señala en cuál gasolinera de Jalisco no surtir por ser la más cara

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB