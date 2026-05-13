Andares Guadalajara anuncia su tercera carrera anual

Andares realizará la tercera edición de su carrera anual, que en esta ocasión, será el próximo 12 de julio y habrá distancias para adultos así como una carrera para los más pequeños de casa.

La Carrera Andares se ha consolidado como un espacio de encuentro para la comunidad runner y las familias al promover el bienestar, la actividad física y la convivencia.

Carrera Andares. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía Andares

Para este 2026 la ruta para adultos será de seis, 12 y 16 kilómetros, pensada para distintos niveles de preparación y experiencia. Mientras que la Carrera Kids estará organizada por categorías de edad, es decir, 300 metros para niños de cuatro y cinco años, 600 metros para niños de seis a ocho años, un kilómetro para niños de nueve a 11 años y dos kilómetros para niños de 12 y 13 años.

Carrera Andares. GENTE BIEN JALISCO

En esta edición, el patrocinador oficial será Lululemon, además de contar con el respaldo de aliados como AKRON, Smart Bamboo, Hopistales Puerta de Hierro y Pocari Sweat.

Las inscripciones están abiertas en endurancecui.active.com/event-reg/select-race?e=96810621, asimismo pronto se darán detalles adicionales sobre la ruta, los horarios, puntos de salida y actividades complementarias.