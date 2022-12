Hace unos días se llevó a cabo el lanzamiento de la nueva colección National Geographic x Cloe en el National Geographic Ultimate Explorer ubicado en el centro comercial The Landamark Guadalajara.

Los anfitriones Carlos RuizVelasco, fundador y Director creativo de Cloe; Paco Jiménez, CEO de Cloe, y Cristina Ibarbia, directora de Desarrollo Organizacional, dieron la bienvenida a los invitados.

Entre algunos de los invitados especiales estuvieron presentes Paola Tarno, Ilse Jiménez, Denisse de Alba, Romina Gómez, Beth Salcido, Cassandra Ascencio, entre otros.

Los asistentes disfrutaron de dos presentaciones de manera simultánea, en las que se dieron a conocer las colecciones que integran esta colaboración, misma que bajo la filosofía de Beyond Fashion y los altos estándares de National Geographic, Cloe logró crear productos con el 80% de su composición en materiales sustentables.

La colaboración se compone de dos colecciones: I Need More Space, inspirada en el espacio con siluetas minimalistas y colores blanco, negro y el icónico amarillo Nat Geo que se encuentran en sus cinco diferentes productos.

We Are All Explorers, pensada en los amantes de las aventuras terrenales, practicidad y los colores cálidos que destacan en sus cuatro productos con distintas siluetas.

Los asistentes disfrutaron de las actividades de aventura disponibles en el parque entre las cuales destacaron: Space Jump y Wild River.

Para finalizar se premiaron los mejores outfits de la tarde inspirados en un dresscode muy interesante, Space Lover y Explorer.

Las piezas de esta colaboración ya se encuentran disponibles a través de la tienda en línea cloe.com.mx, boutiques de Cloe y por tiempo limitado dentro de la tienda oficial de National Gepgraphic Ultimate Explorer.

Evento: Lanzamiento de la colección National Geographic x Cloe. Lugar: National Geographic Ultimate Explorer en The Landmark Guadalajara. Fecha: 1 de diciembre de 2022. Invitados: 175.

