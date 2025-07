Durante su conferencia de prensa semanal, la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, confirmó que la causa de muerte de Irma Hernández, fue por infarto tras ser violentada por un grupo criminal.

“Después de ser violentada desgraciadamente padeció un infarto, esa fue la realidad, les guste o no les guste”, dijo frente a medios de comunicación.

La mandataria recordó que cada semana ofrece una conferencia de prensa para exponer todos los temas e incluso sus Secretarios de Despacho ofrecen las versiones oficiales.

“Esa es mi manera y así lo seguiré haciendo y yo le he dicho a la prensa que ustedes son libres, yo aquí no voy a venir a decirles a ustedes cómo hagan su trabajo, de ninguna manera, si allá empezó el nado sincronizado, que ya los conozco bastante bien, está bien, no me voy a detener en trabajar”, agregó.

Tras mencionar los hechos, la mandataria dio la palabra a José Eduardo Márquez, el médico legista a cargo de la necropsia, quien aseguró que el cuerpo de la taxista presentaba múltiples lesiones en diversas partes del cuerpo, así como alteraciones solo en el área del corazón.

“La necropsia fue análisis interno y externo; con los datos que obtuvimos en el análisis externo pudimos revisar múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo y en el análisis interno, pudimos observar, con la apertura de las cavidades, (que) las lesiones y alteraciones se centraban en el corazón, no se centraban en cráneo no estaban en tórax, no había en abdomen, la persona fue violentada, es un hecho que no tiene palabras”, describió.

