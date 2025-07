Piden morenistas destitución del titular del SIAPA

El senador jalisciense Carlos Lomelí Bolaños exigió la remoción de Antonio Juárez Trueba, actual titular del SIAPA, y acusó a los gobiernos emanados de Movimiento Ciudadano de querer trasladar a la ciudadanía las consecuencias de su ineficiencia y abandono, al aprobar un alza en el precio por metro cúbico de agua destinada al uso habitacional.

Aclaró que este incremento no debe confundirse con el ajuste general del 9.65% en las tarifas del SIAPA. Según explicó, lo que el comité tarifario aprobó recientemente fue una modificación al tabulador, elevando el precio base por cada metro cúbico de agua de $83.67 a $120.77. Puso como ejemplo que una familia con un consumo mensual de 15 metros cúbicos pasaría de pagar $264.71 a $476.42, lo que representa un aumento superior al 80%.

Lomelí criticó esta medida, calificándola como una maniobra engañosa para seguir financiando un sistema hídrico colapsado, ineficiente y lleno de omisiones. Recordó que Movimiento Ciudadano ha gobernado el estado y la mayoría de los municipios del Área Metropolitana por más de siete años, sin resolver los problemas de infraestructura hidráulica, no por falta de recursos, sino por falta de voluntad política.

En rueda de prensa, subrayó que Morena no está en contra de que se mejore el servicio, pero antes de hablar de cobros y aumentos, tienen que dar soluciones reales.

PUEDES LEER: PRI Jalisco responde a denuncia de Morena y presenta propuesta para reestructurar el SIAPA

Denunció que las inundaciones, los socavones, la falta de drenaje pluvial, la red hidráulica colapsada y los servicios cada vez más caros, no son culpa de las y los ciudadanos, sino del abandono y negligencia de las autoridades.

Puntualizó que las y los jaliscienses merecen transparencia, no decisiones escondidas en comités técnicos afines al poder y gobernantes que den la cara, no que se escondan detrás de campañas mediáticas pagadas con dinero público.

En otro tema, denunció que MC ante la falta de resultados, utiliza el aparato de gobierno para generar montajes mediáticos, manipular la narrativa pública e intentar cambiar la percepción de una realidad.

“El caso de la detención de Kelvin “N”, feminicida confeso, se convierte en espectáculo antes que en justicia. Que quede claro, no cuestionamos la justicia, lo que cuestionamos es el uso del drama como escudo para disfrazar fallas institucionales y legitimar un guión que podrá convencer, pero no transformar. No podemos quedarnos callados ante los espectáculos que pretenden distraer al pueblo de la realidad del estado".

Para finalizar, lamentó que los gobiernos de MC con cámaras, luces y dinero público, quieren esconder la realidad: inseguridad, colonias enteras sin agua, calles llenas de baches y ciudadanos que viven con la incertidumbre que les genera un gobierno incapaz e incompetente.

YC