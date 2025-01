Tras cinco años de noviazgo, Kenzi Eldabh y Rodrigo González, decidieron consolidar su amor a través del matrimonio, por lo que celebraron una ceremonia oficiada por el pastor Stephen Francis de Liberty Church New York City, acompañados por familiares y amigos.

Para celebrar el gran día de su unión organizaron una linda fiesta con la planificación de Paola Medina. Los invitados disfrutaron de un menú de tres tiempos conformado por tártara de res con chimichurri cremoso con hueso de tuétano; tacos rossette de pulpo al ajillo con queso y aderezo chipotle, dumplings rellenos de carne vegana a base de chícharo en salsa de soya; filete de res Wellington sobre una cama de espinaca a la rockefeller con salsa de hongos y jamón serrano coronado con pasta feite; suprema langostino relleno de camarones salteados al vino blanco en salsa de langosta; filete de res 100% vegetal; y para cerrar con broche de oro, postres Nexpresso y coco maracuyá.

El momento más esperado llegó y Kenzi bailó con su papá la canción de Cinderrella de Steven Curtis, mientras Rodrigo bailó con su mamá el tema Just the way you are de Bruno Mars, para después compartir la pista juntos con su primera pieza como esposos con el tema Love like this de Ben Rector.

El ajuar de Kenzi consistió en un vestido de David’s Bridal y un par de aretes obsequio de su mamá. Los novios se conocieron en la Universidad de Pennsylvania. En mayo de 2024 Rodrigo sorprendió a Kenzi con una hermosa propuesta de matrimonio en el Brooklyn Bridge Park en Nueva York.

Evento: Boda de Kenzi Eldabh y Rodrigo González Castañeda. Lugar: Hacienda San José del Valle. Fecha: 29 de diciembre de 2024. Invitados: 125.

CP