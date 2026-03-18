Mujeres en el sector inmobiliario: Heredit celebra el talento femenino

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Península Lifestyle Properties organizó el evento La mujer en la arquitectura, construcción, gremialismo y sector empresarial, teniendo como sede la torre inmobiliaria Heredit, destacada por ser un desarrollo vertical con departamentos de lujo y zona comercial.

Lifestyle Properties. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

GENTE BIEN JALISCO / Foto: Cortesía

Los anfitriones recibieron a las invitadas con gran emoción, quienes disfrutaron de una serie de ponencias con el objetivo de solidificar la comunidad en la industria, donde cada vez destacan más las mujeres y su visión, tales como Claudia Elizalde, directora comercial de Península; Priscila Solórzano, directora general de Península; Lizette Jiménez, directora de Proyectos en Península, quienes compartieron sus experiencias en dicho ámbito así como ofrecer algunas recomendaciones.

GENTE BIEN JALISCO / La mujer en la arquitectura, construcción, gremialismo y sector empresarial

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Además de contar con un panel femenino integrado por la maestra y arquitecta Diana Carolina González, presidenta del Colegio de Mujeres Profesionales de la Construcción en el Estado de Jalisco; maestra y licenciada en Urbanística y Medio Ambiente Selene Azucena García, vicepresidente en Jalisco de Mujeres Líderes Empoderando México; ingeniera y arquitecta Eva Margarita Martínez, presidenta en Jalisco de Mujeres Líderes Empoderando México; ingeniera Bella Briyitt Suárez, coordinadora nacional de Emprendimiento en Mujeres Líderes Empoderando México.

GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

GENTE BIEN JALISCO / La mujer en la arquitectura, construcción, gremialismo y sector empresarial

Evento: La mujer en la arquitectura, construcción, gremialismo y sector empresarial. Lugar: Heredit. Fecha: 11 de marzo de 2026. Patrocinador: Inverestate. Heredit Av. Acueducto 2052, Colinas de San Javier. Tel. 800 95 33 800. Página Web: heredit.mx, peninsula.mx Instagram: hredit_gdl, peninsulalifestyleproperties

JG