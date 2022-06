Sonaron las campanas del templo de San Juan Macías, cuando Cristina González Lomelí y Eduardo Mendoza Parra fueron declarados marido y mujer, en una misa oficiada por el Pbro. Jesús Bustos, acompañados por familiares y amigos. Los papás de la novia son Marco González Hagelsieb y Olimpia Lomelí Pulido, mientras que el novio es hijo de Eduardo Mendoza Mendoza (+) y Esther Parra García

La recepción continuó en Bellaterra, donde ya tenían preparada una fiesta para recibir a cerca de 360 invitados, todo con el toque y buen gusto del wedding planner Santiago Villaseñor. Esa noche la cena consistió en queso al hojaldre y salsa de blueberry, taco dorado con aguachile, salmón al teriyaki y udon; New York rústico al carbón y de postre, crepas en salsa de ferrero con nieve de vainilla y pan de elote con salsa de piloncillo.

Un DJ tocó durante esa velada pero al centro de la pista los novios bailaron You’re my love, my best, my everything de Barry White, otro vals muy emotivo fue el de Cristina con su papá con la canción Eres de José María Napoleón y Eduardo bailó con su mamá La Bilirrubina de Juan Luis Guerra.

La fiesta continuó hasta la madrugada y ahora los novios disfrutan su luna de miel en Tailandia.

