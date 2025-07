El Atlas actual no podría entenderse sin Camilo Vargas, un portero colombiano que llegó como desconocido al equipo para el Torneo Apertura 2019, que contra lo impensado ha sido campeón en dos ocasiones con los rojinegros y que el pasado fin de semana alcanzó un récord de penales atajados por un arquero extranjero.

Vargas se ha consolidado como una verdadera leyenda del conjunto tapatío, y no solo por las espectaculares atajadas que realiza partido a partido. Para los aficionados, incluso de otros equipos, es un deleite ver al sudamericano volar frente a los tres palos y evitar, en la medida de lo posible, que el balón termine en el fondo de la red, aunque en ocasiones la defensa rojinegra no contribuya a la causa. Pero su trabajo no se limita a eso, ya que el nacido el 9 de marzo de 1989 también ha destacado al momento de enfrentar los tiros penales.

El pasado sábado, Atlas se midió ante Monterrey en un duelo que se preveía complicado por la calidad del rival. Camilo Vargas regresó a la convocatoria para la actividad de la Jornada 3 del Apertura 2025, tras varias semanas de recuperación por una lesión, y se lució con atajadas desde todos los ángulos, incluidos varios remates de cabeza de uno de los mejores del mundo en ese rubro, el español Sergio Ramos, además de un penal cobrado por su compatriota Sergio Canales.

Si bien el tiro de castigo terminó en gol tras un rebote capitalizado por Germán Berterame, Vargas logró desviar inicialmente la pena máxima, alcanzando así una marca que previamente ostentaba otro exportero de Atlas, aunque con menos logros en Guadalajara pero glorioso en Atlante y Morelia: el argentino Federico Vilar.

Con 14 penales atajados, Vargas se colocó en el primer lugar histórico de penales detenidos por un arquero extranjero en la Liga MX, igualando precisamente a Vilar.

El paso de Camilo por Atlas abarca apenas seis años, pero en ese tiempo ha evitado goles de penal de los siguientes jugadores:

Tigres: Sebastián Córdova y André-Pierre Gignac Pumas: Juan Ignacio Dinenno Pumas: César "Chino" Huerta Querétaro: Pablo Barrera, Querétaro: Hugo Silveira Querétaro: Ayron del Valle América: Roger Martínez Toluca: Leonardo Fernández Veracruz: Colin Kazim-Richards Morelia (Monarcas): Lucas Villafañez Chivas: Víctor "Pocho" Guzmán León: Fernando Navarro León: Luis Montes Monterrey: Sergio Canales

Dos de esas atajadas fueron especialmente importantes para la historia de Atlas, ya que la figura de Camilo Vargas apareció en el momento justo: el 12 de diciembre de 2021, el colombiano detuvo los disparos de Fernando Navarro y Luis Montes en la tanda de penales que coronó al equipo como campeón, rompiendo así una sequía de 70 años sin título para los rojinegros.

