El equipo mexicano de salto ecuestre sumó un triunfo internacional al ganar la Copa de Naciones CSIO4* celebrada en el Thunderbird Show Park en Langley, British Columbia, Canadá. La delegación, con jinetes jóvenes y nuevos talentos, estuvo integrada por Juan Pablo Gaspar, Juan Carlos Álvarez del Castillo, Tanimara Macari y Alejandro Leonardo Winkler, quienes se coronaron en una pista diseñada a una altura de 1.55 metros, superando en el podio a los representativos de Canadá y Estados Unidos, segundo y tercer lugar respectivamente, en un certamen donde también compitieron Australia e Irlanda.

GENTE BIEN JALISCO / A. Esquivel

Alejandro Leonardo Winkler. GENTE BIEN JALISCO / Copa de Naciones de Salto

Andre Von Frantzius, Juan Carlos Álvarez del Castillo, Jesús Orantes, Francisco Lomelín y Juan Pablo Gaspar. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de junio 2026

La competencia tuvo un alto nivel de exigencia y aunque en el primer recorrido enfrentaron algunas complicaciones, no afectaron al resultado final. Aunque la presión aumentó en el segundo giro, concretaron su participación y el desenlace quedó bajo la responsabilidad de Leonardo Winkler, haciendo un recorrido perfecto junto a “Flagship de Hus” que logró un desempate ante el equipo canadiense. Esta tarjeta con cero faltas aseguró el campeonato en esta Copa de Naciones para el equipo mexicano, que celebró con orgullo este logro.

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Tanimara Macari. GENTE BIEN JALISCO / Copa de Naciones de Salto

Mientras que, en la emblemática Piazza di Siena en Roma, Italia, el equipo mexicano de salto ecuestre hizo historia al obtener la medalla de oro en la Copa de Naciones. La escuadra compuesta por Andrés Azcárraga, Patricio Pasquel, Fernando Martínez y Carlos Hank, se impuso frente a Alemania en una ronda de desempate que definió el primer puesto. El triunfo de México marca el regreso al podio más alto 78 años después del histórico oro obtenido en los Juegos Olímpicos de Londres 1948.

Andre Von Frantzius, Juan Carlos Álvarez del Castillo, Jesús Orantes, Francisco Lomelín y Juan Pablo Gaspar. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de junio 2026