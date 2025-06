Después de seis años de noviazgo, Gabriela Pedraza y Alexis Márquez decidieron dar el siguiente paso en su relación y compartir su vida juntos en matrimonio, por lo que celebraron una hermosa ceremonia religiosa en el Templo de Nuestra Señora del Carmen oficiada por el sacerdote Fernando Daniel Trujillo y amenizada por el coro Verné, donde estuvieron acompañados por sus papás, Juan Carlos Pedraza y Yolanda Catalina Cornejo, Alfonso Javier Márquez y Martina Grijalva, así como con familiares y amigos.

Para celebrar organizaron una gran fiesta junto al wedding planner Danny Barreto, en la que lució la decoración con flor de maracuyá. El momento emotivo de la tarde fue cuando bailaron su primer vals como esposos con el tema Are you with me de Easton Corbin.

Los invitados disfrutaron de tacos Los Otates y para acompañar se sirvieron distintas bebidas. La fiesta contó con la música del DJ Eric Rolón.

Gaby y Alexis se conocieron cuando ella tenía ocho años y él 10 años de edad, fueron vecinos durante dos años en la colonia La Estancia. Fueron novios durante seis años y el 20 de julio de 2024, Alexis le dio el anillo de compromiso en unas cabañas en Ciénega de González en Nuevo León acompañados de las dos familias. Los recién casados ya disfrutan su luna de miel por España y Portugal.

Evento: Boda de Yolanda Gabriela Pedraza Cornejo y Andrés Alexis Márquez Grijalva. Lugar: Hacienda San Clemente. Fecha: 7 de junio de 2025. Invitados: 230.

