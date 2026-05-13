A las faldas del Volcán de Tequila, entre paisajes de agave azul y atardeceres encendidos, Akamba volvió a reunir música, arte, gastronomía y comunidad en una de las experiencias más singulares de Jalisco.

El festival se realizó el 25 de abril de 2026 en los Campos de Agave Jose Cuervo, en Tequila, Jalisco, donde el entorno se convirtió en parte esencial de la celebración.

Entre luces, naturaleza y una producción pensada para dialogar con el paisaje, los asistentes disfrutaron de una jornada que mantuvo vivo el espíritu del festival: bailar entre agaves, compartir con amigos y dejarse llevar por el ritmo.

La música marcó el pulso de la noche con Adam Ten B2B Mita Gami, primer acto confirmado de esta edición, cuya propuesta mezcló deep house, techno melódico y beats psicodélicos.

Además de la pista, Akamba ofreció una experiencia completa con gastronomía, espacios al aire libre y detalles que reforzaron su identidad como uno de los festivales más singulares de México. También destacó su enfoque sostenible, con prácticas orientadas al respeto del entorno y la reducción del impacto ambiental.

Así, Akamba reafirmó su esencia como un ritual contemporáneo entre fuego, música, tierra y movimiento.