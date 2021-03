Rorro Echávez: Impacto Positivo

Rorro Echávez es un emprendedor que se describe como una persona optimista, capaz y buen amigo. Las redes sociales han sido un gran impulso en su carrera como speaker y autor gracias al contenido que comparte en su podcast y libros, siempre con un impulso positivo. En una visita reciente a Guadalajara, Gente Bien tuvo la oportunidad de entrevistarlo.

Rorro Echávez. GENTE BIEN /JORGE SOLTERO

¿Cuál es la mejor versión de Rorro?

“Falta muchísimo por llegar pero siempre se puede buscar mejorar la parte del alma, espiritual, corporal, relaciones, mente y tus proyectos”.

¿De dónde nace la idea de motivar a otros?

“Siempre he sido fan de todo el tema de desarrollo personal, crecimiento y desde donde vengo, de Torreón, fui becado gran parte de mi vida, recibí mucho apoyo de mi familia, de otras personas, de instituciones, entonces si a mí me motivaron y me impulsaron, es lo menos que puedo hacer”.

Rorro Echávez. GENTE BIEN /JORGE SOLTERO

¿Cómo surge tu podcast?

“Empezamos con lo que teníamos, cada vez que uno inicia algo nuevo da miedo pero lo usas para que te impulse o para quedarte en el mismo lugar. Va poco más de un año del podcast fue en diciembre de 2018, ya año y medio y tiene casi dos millones de descargas, es de los más escuchados de México porque se trata compartir ideas, reflexiones, conversaciones que te hacen mejorar como persona”.

¿Cómo organizas el contenido, qué estrategias tomaste?

“Creo que es súper importante que nos volvamos creadores de contenido y no consumidores. El contenido me gusta mucho estructurarlo desde la parte emocional, con una historia, de por qué digo lo que estoy diciendo, junto con la parte racional, soy Ingeniero Industrial del Tec, entonces me gusta mucho entender el porqué de las cosas. La estructura es la parte emocional, con la parte racional”.

¿Qué respuesta has tenido de las redes sociales?

“Muy positiva, muchos se están dando cuenta que impulsar un proyecto es a través de redes sociales, porque ahí es donde está la atención de la gente. Yo creo que en eso desde hace cuatro años, pero cuando comenzamos a dedicarnos a esto me decían `eso es un ratito, vas a pasar de moda´ y quizá pasas de moda pero si te sigues formando, si sigues haciendo contenido de valor y aportar a los demás, armas tu tribu y con tu comunidad creas cosas padres”.

¿Qué fuerza le das a las frases porque tu Instagram las tiene?

“Cada frase es como una ventana, normalmente es de algún pensamiento o episodio completo, es una probadita para ir por más”.

Rorro Echávez. GENTE BIEN /JORGE SOLTERO

¿Cómo las redes sociales han cambiado tu vida en lo profesional y lo personal?

“Para crear contenido en redes tiene que leer, investigar, te tienes que preparar. Cundo te preparas mejora tu vida y más si lo que aprendes lo compartes y le sirve a alguien más, se convierte en el ciclo perfecto. Las redes sociales te cambian la vida si las usas de manera positiva, tú tienes que consumir contenido de valor para crear contenido de valor. Te siguen y se va haciendo una comunidad y pasan cosas más buenas”.

¿Qué lees?

“Uno, leo libros que resuelvan las necesidades que tengo. Dos, libros que me interesan. El libro que estoy leyendo ahorita, Make time de Jake Knapp y John Zeratsky, para las cosas que importan; Indistractable por Nir Eyal, sobre cómo no distraerte con tanta tecnología que hay, es prácticamente el enfoque, como el buen uso de las redes sociales; de negocios, uno que he estado leyendo en la empresa, Nunca vuelvas a perder un cliente de Joey Coleman. Hábitos atómicos de James Clear, si alguien quiere lograr un cambio, debe leer ese libro porque te das cuenta que lo somos, es una repetición de lo que hacemos”.

Rorro Echávez. GENTE BIEN /JORGE SOLTERO

¿Cómo te ha tomado esta contingencia?

“Gracias a Dios me cayó de lujo, viajaba mucho antes y dentro de todo lo malo, esta contingencia fue un freno. Me tuve que reinventar porque mi negocio era dar conferencias presenciales, gracias a las redes sociales nos reinventamos rápidamente, con una comunidad donde comparto contenido exclusivo que se llama Team Rorro. En la casa somos cuatro roomies en Monterey, llevo ocho viviendo ahí, lavo, cocino, todo; me puse las pilas con el ejercicio, bajé como seis kilos en la pandemia, nos enfocamos, ahorita llevo unos 14 libros en el año. He aprovechado mucho el tiempo”.

Las 10 de Rorro

1. Libro favorito: Kane y Abel de Jeffrey Archer.

2. Café o té: Los dos.

3. Blanco o negro: Blanco.

4. Tu lugar favorito en el mundo: La casa de mis papás.

5. Sueños por cumplir: Me falta hacer una empresa centrada en las personas.

6. App: Instagram.

7. Pecado de tu vida: Lastimar.

8. Frase: Ama y haz lo que quieras, de San Agustín.

9. Gusto culposo: Postres (mucha nieve).

10. Pasión: La gente.

Rorro Echávez. GENTE BIEN /JORGE SOLTERO

