Xime Ponch: Tú en mi loca vida

Ximena Ponce, mejor conocida como Xime Ponch, es una chica mexicana que recién cumplió 18 años, a quien se le reconoce por ser una famosa youtuber, quien empezó su canal en 2013. Desde entonces ha trabajado para tener la exposición que tiene actualmente, ya que cuenta con más tres millones de suscriptores en su canal y hace unos meses lanzó su primer libro, del cual platica en una entrevista para Gente Bien.

Xime Ponch. CORTESÍA /LAURA VEGA

“Tú en mi loca vida” es tu primer libro, ¿cuál es la historia?

“Efectivamente es mi primer libro, a mis 17 años, y estoy super agradecida y emocionada de por fin ya poder enseñar el resultado y que me hayan dado esta increíble oportunidad. Se trata un poquito de la vida de una niña adolescente, la cual también se llama Ximena, como yo, que lleva casi dos vidas, pero al mismo tiempo es una, la de adolescente ‘niña normal’, con una vida de creadora de contenido, y precisamente por eso se llama Tú en mi loca vida, alguien que es su primer amor llega a la loca vida de Ximena, y ella se enfrenta con muchos retos. Toda la historia es ficción, aunque también quería meterle un poco de mi vida, el personaje principal tiene algunas características mías, estoy super contenta con el resultado y espero que todos lo puedan leer”.

¿Es una historia original?

“Sí, yo la escribí, claramente tuve ayuda de la editorial en algunos aspectos porque no soy una escritora profesional, pero la editorial siempre estuvo a mi lado apoyándome en todo”.

¿A quién está dirigido tu libro?

“A todo el mundo, pero más que nada a mis seguidores, yo sé que cada vez que lo lean se van a sentir identificados y también van a poder decir ‘yo sé que Xime es así’, ‘sé que puso esta parte porque hace esto’, y sé que los que me conocen realmente también se van a dar cuenta de muchas cosas”.

¿Qué ha sido lo más satisfactorio de tener tu libro en las manos?

“La primera vez que lo vi en una tienda fue lo más mágico del mundo, ya salió a la venta y justamente a mí me acababa de llegar el libro, llegaron miles de cajas y no lo podía creer. No lo había podido ver, tocar, ni nada, porque todo había sido por Internet por la pandemia, estuvo super emocionante cuando me llegaron”.

Xime Ponch. CORTESÍA /LAURA VEGA

¿Cómo se está promocionando?

“Por el momento no podemos hacer una firma de libros, que ‘neta’ es lo que más me hubiera gustado hacer, un tour por México firmando en cada uno de los lugares, ahorita lo estoy promocionando en mis redes sociales, quiero responder absolutamente todas las dudas que tengan de él y la gente ya está preguntando si va a haber una segunda parte, la cual me encantaría hacer. También a cada lugar que voy, si me encuentro el libro intento firmar todos los que pueda para después ponerlo en mis historias y decir dónde pueden encontrarlo”.

Has crecido en las redes sociales, ha sido el trabajo y tu vida personal, ¿cómo te organizas?

“Como desde hace mucho estoy en este mundo, desde muy chiquita, ya me he podido organizar, obviamente hay unos momentos en los que sí está complicado porque es mezclarlo con la escuela, con eventos, con premios, con comidas familiares, con amigos, fiestas, es saber mezclar y organizar todo, y trabajar muy duro porque tengo que ponerme al corriente en la escuela, pero con mucha pasión y entrega si se puede lograr”.

¿Cuál es tu mayor sueño?

“Ahorita lo que más anhelaría, lo que más me gustaría es que mi libro pudiera ser una película, una serie, ‘neta’ me encantaría tener esa oportunidad de que el libro pudiera trascender”.

Eres ejemplo para muchos jóvenes y a muchos les gustaría convertirse en youtubers, pero hay todo un trabajo detrás, ¿Qué les aconsejarías a esos jóvenes?

“Muchos me toman como ejemplo, de inspiración, de ser una niña normal pude lograr llegar hasta aquí, nada llega de la noche a la mañana, todo es con tiempo y mucho trabajo, esfuerzo y sin rendirte, sí se puede lograr”.

Xime Ponch. CORTESÍA /LAURA VEGA

¿Cómo has percibido la respuesta de la gente que ya ha leído tu libro?

“¡Super bien! La cantidad de comentarios y mensajes que he recibido han sido muy lindos y eso me motiva mucho para seguir haciendo lo que hago. Este libro es muy especial también porque pude mostrar otras de mis pasiones que es el dibujo. ¡Así que es un libro super visual! Tanto les ha encantado, que ya están esperando el segundo”.

¿En qué proyectos estás trabajando en este momento?

“Dentro de la situación que nos tocó vivir, seguimos trabajando mucho y estoy muy agradecida por eso. Además, ¡en diciembre ya cumplí 18 años! Seguimos trabajando con Trendy by Nick, grabando nuevos episodios de Trendy Studios, es una mini serie en Nickelodeon que está saliendo en las redes de Nick y que está muy cool, la comparto con mi hermano y con varios couches”.

¿Qué planes siguen para Xime Ponch?

“En Mayo estaremos en VidCon México, algo que me emociona mucho porque será el primer VidCon de Latinoamérica y México fue el país escogido para este gran logro, y hay una super sorpresa que no puedo decir, bueno, serán dos, y pues esperemos que sí se pueda lograr hacer el segundo libro”.

Xime Ponch. CORTESÍA /LAURA VEGA

Los 18 favoritos de Xime Ponch:

Platillo: Lasaña de Malu :). Bebida: Naranjada. Dulce o postre: Cualquier cosa que tenga chile. Libro: Tú en mi loca vida :). Película: Las sagas de Rápido y furioso o las de Harry Potter. Canción: Más que amigos de Matisse. Pasatiempo: Estar con mis amigas o maquillaje. Mascota: Dos perros y mi nueva gatita Kala. Recuerdo: Irme a estudiar italiano en verano con mis amigas. App: Tik Tok. Viaje: Crucero de 15 con mis amigas. Secreto: Cuando canté mi roast en el escenario de los Premios Tú, se me olvidó la coreografía al final. Frase: Vive todos los días como si fuera el último. Perfume: Ariana Grande. Accesorio: Anillos. Color: Blanco. Página Web: YouTube. Canal de YouTube: Sarah Betts”

