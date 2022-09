Rooftops que tienes que visitar con buenos drinks y música

Tom Topfloor

Tal vez el roof con mejor vista de Guadalajara, en la noche puedes ver todo Guadalajara desde el corazón de Chapu, su coctelería es de autor, no te puedes ir sin probar su mezcalina que es un trago de jamaica con un sabor único. Además puedes deleitarte con la cocina del chef Fabián del Pal Real con entradas como el hummus o su aguachile y de plato fuerte todo su menú es un estilo comfort food semi-fancy y es buenísimo, te recomiendo probar el pollo frito. La música es buenísima y la decoración del lugar aún más.

Encuéntralos en Instagram: @tomtopflor

Foto: IG

Nayaroof

Ya me han visto recomendar Nayaroof en mis redes y de verdad les digo que la experiencia es increíble. Tienen un menú súper variado, pero lo mejor son sus mariscos en especial su aguachile, pero para empezar no te puedes perder su volteada cartagena de queso, guacamole y camarón. Su coctelería me fascina, te recomiendo la margarita de maracuyá que me encanta. Vale la pena ir de día y quedarte para el ambiente en la noche que está increíble, es una súper opción para pasar un rato agradable con show incluido.

Encuéntralos en Instagram: @nayaroof

Casa Trapiche

Un lugar en la colonia americana que debes conocer sí o sí, tiene un ambiente relajado para ir en plan relax una tarde, es la casa de cerveza artesanales que manejan son de Colima en Guadalajara y te puedo decir que son excelentes y no te puedes perder su taco de marlin que es delicioso. Es el lugar perfecto para ir con amigos y además tiene una atención excelente. Checa la cerveza Colimita, una cerveza artesanal súper fresca ideal para un día caluroso. Te va a encantar.

Encuéntralos en Instagram: @casatrapiche

¡No olvides seguirnos en nuestras redes sociales @foodie_gdl donde compartimos todos los días recomendaciones de los mejores lugares para comer y beber en Guadalajara!

AA