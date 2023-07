Orgullosos de celebrar 15 años de éxitos y retos, en entrevista para Gente Bien nos contaron más sobre lo que les apasiona.

¿Qué servicios ofrece Joint Comunication?

JM: Ofrecemos el profesionalismo, estructura y metodología de una agencia grande e internacional, con la atención personalizada y creatividad de una agencia boutique.

V: Cuenta con área digital, influencers y producción con presencia en varios estados del país.

GENTE BIEN JALISCO/ Antonio Martínez

¿Qué significan estos 15 años para ustedes?

V: Un reto enorme, una celebración y un compromiso con nuestros clientes y amigos.

JM: El orgullo de ver un sueño cristalizado que nace del esfuerzo, pero también de la alegría de despertarse todos los días de hacer lo que nos apasiona.

¿Quiénes conforman su empresa?

V: Somos dos socios, José Manuel Borbolla y yo con más de 30 colaboradores que viven entre CDMX, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y en Valencia España.

JM: Somos un equipo de profesionales apasionados en lo que cada uno representa en el engranaje como fotógrafos, diseñadores, comunicólogos, administradores, mercadólogos y escritores. Gente que tiene la fortuna de hacer lo que más le gusta.

GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

¿Qué les inspira para seguir?

JM: En lo personal, hay dos cosas que me encantan de mi profesión. Conocer gente extraordinaria en lo que hace, expertos en su industria, líderes a nivel mundial en su especialidad; y también hacer eventos que le hacen ilusión a la gente. Ambas cosas son mágicas y estoy muy agradecido por ser parte de ellas.

¿Cómo ha crecido a lo largo del tiempo?

V: Joint comenzó como todos, una empresa pequeña en CDMX que poco a poco se fue consolidando por sus costos y servicios, nuestra relación profunda con las marcas con las que trabajamos y gracias a ellas y nuestros clientes por creer en nosotros.

GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

¿Cuáles son los mayores retos a los que se han enfrentado?

V: Ha habido muchos, pero la pandemia nos enseñó que todo se puede hacer y que los tiempos y el espacio físico son relativos en nuestra profesión. De hecho a nosotros nos ayudó a consolidarnos y animarnos a crecer más cuando entendimos que los retos son para ayudarte a ser mejor.

JM: Adaptarnos a los cambios que tiene esta industria, la reinvención es la constante y vital.

¿Prepararon algo especial para celebrar este 15 aniversario?

JM: Estamos muy enfocados ahora en atender a nuestros clientes, tenemos muchos proyectos que en verdad nos encantan y no queremos desatenderlos. Lo que sí, no dejamos pasar la fecha y nos reunimos con todo el equipo en una comida en Querétaro, sólo faltó una integrante que vive en España, porque estamos por todo el mundo y es complicado juntarnos. La pasamos increíble y teníamos mucho tiempo de no estar (casi) todos celebrando unidos en el mismo lugar.

¿Qué es lo que marca la diferencia en su agencia?

V: El servicio muy personalizado y que tanto José Manuel como yo, siempre estamos al pendiente de las marcas y los clientes, nos Involucramos mucho con las cuentas y estamos presentes la mayor parte del tiempo.

¿Cuáles son los proyectos a futuro?

V: Estamos terminando la segunda edición de Festival Paax GNP en Xcaret y estamos planeando hacer algo en Guadalajara junto a algunos clientes para PreMaco o la Semana del Arte en Guadalajara.

JM: Consolidar nuestra área de marketing digital y seguir creciendo las experiencias que nuestros clientes ofrecen a través de nosotros.

¿Dónde está ubicada la empresa?

V: No existe oficina física, pero tenemos espacios en Guadalajara, CDMX y Querétaro, donde podemos recibir a nuestros clientes.

GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Nombre: Víctor Martínez.

Profesión: Arquitecto y comunicólogo.

Edad: 45 años.

Redes sociales: @victormartinezjmz

GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Nombre: José Manuel Borbolla Ramos.

Profesión: Empresario / Publirrelacionista.

Edad: 41 años.

Redes sociales: @jmborbo en ig y twitter

CP