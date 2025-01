¿Qué te inspira cada día, en tu trabajo y tu vida?

“Retar constantemente mis propias capacidades. Me motiva pensar en cómo he llegado hasta aquí, recordando los momentos difíciles que me han impulsado a ser mi mejor versión. Cada obstáculo me ha enseñado algo nuevo, y me inspira ver cómo esas experiencias me han ayudado a crecer y evolucionar.

Mis pasiones son un motor clave. Siempre me sacan de mi zona de confort y me empujan a explorar nuevas áreas, lo cual me permite seguir aprendiendo y experimentando. También me inspira el ser auténtico y poder transmitir quién soy en lo que hago. Creo que la verdadera esencia de un trabajo radica en poder plasmar tu personalidad y visión en él.

Siempre me rodeo de gente increíble, personas que han enfrentado sus propias batallas y que han logrado lo que tienen a base de esfuerzo y resiliencia. Estar cerca de ellos me nutre, me motiva a seguir adelante y me recuerda que todo es posible si sigues luchando por lo que quieres”.

Silke Hartleben. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

¿Estás realizando algún proyecto actualmente?

“Sí, actualmente estoy trabajando en mi marca de trajes de baño, la cual tiene un enfoque de bajo impacto ambiental. Lo que me motiva mucho es que cada bikini que producimos está hecho con 20 botellas PET recicladas, lo que no solo ayuda a reducir la contaminación, sino que también es una forma de aportar a la preservación del planeta.

Además de la sustentabilidad, mi marca está profundamente conectada con el empoderamiento y la aceptación. Hace unos años me diagnosticaron un trastorno alimenticio, y fue un proceso largo de aceptación personal. A lo largo de ese tiempo, conocí muchas historias de mujeres que pasaron por lo mismo y que también lucharon con inseguridades y comparaciones, especialmente por todo lo que se ve en redes sociales. Por eso, quiero que mis trajes de baño no solo cuiden el medio ambiente, sino que también hagan sentir cómodas, seguras y empoderadas a las mujeres que los usen. Cada pieza que diseño es una declaración de amor hacia nuestro cuerpo y hacia el planeta.

Es muy importante para mí transmitir ese mensaje de amor propio, porque creo que todas merecemos sentirnos bien en nuestra propia piel, independientemente de los estándares que nos impone la sociedad”.

¿Qué ha significado para ti el modelaje?

“Ha sido un espacio seguro donde puedo expresarme de una manera única, siempre siendo yo misma frente a la cámara. Desde pequeña también me ha apasionado la actuación, porque me gusta poder transformarme en diferentes personajes y transmitir esas emociones o historias. Creo que el modelaje tiene algo muy similar, en el sentido de que también es una forma de expresión, pero con la diferencia de que me permite ser yo misma en cada momento.

Al final de cada sesión, me gusta tomar algo de la esencia de lo que viví y experimenté, ya sea a través de la postura, la energía o incluso la conexión con el fotógrafo y el ambiente. Eso me ayuda a nutrirme de diferentes perspectivas y a seguir construyendo una versión más auténtica de mí misma, tanto frente a la cámara como en la vida diaria”.

¿Cómo ha sido tu experiencia de stylist?

“Ha sido un trayecto difícil, pero muy enriquecedor. Hay personas que nacen con un sentido innato de la moda, como diría Christian Dior, y siento que tengo la suerte de ser una de esas personas. Desde siempre me ha gustado ayudar a los demás a encontrar su propio estilo, y me di cuenta de que, en el presente, son pocas las personas que realmente consideran que tienen un estilo propio. Y es completamente comprensible, si te pones a pensar… ¿cuántas personas conoces que tienen un estilo único? La mayoría tiende a seguir las tendencias, pero al final se cansan de ellas y dejan de usar esa ropa.

Para mí, es muy importante tener un clóset consciente, donde solo estén las prendas que realmente vas a usar y que puedas aprovechar al máximo a lo largo del tiempo. No se trata de tener un montón de ropa, sino de tener piezas que realmente te representen y se adapten a tu estilo personal, que te hagan sentirte bien”.

¿Con qué marcas o personalidades has tenido la oportunidad de trabajar?

“He tenido la oportunidad de trabajar principalmente con hombres, empresarios de diferentes áreas. Uno de los trabajos más significativos para mí fue con el cantante regional Jerry Bazúa. Fue una experiencia increíble, porque él ya tenía un estilo muy definido relacionado con el tipo de música que hace, pero quería darle un giro drástico para sus nuevos videos. Fue muy divertido mezclar ese toque rockero con lo regional para crear looks totalmente diferentes y únicos.

Además, he trabajado en varias sesiones de fotos para campañas con marcas mexicanas de distintos sectores, desde ropa hasta marcas de sidra, joyería, bolsos… ¡ha sido un reto y un aprendizaje constante! Y, por supuesto, uno de mis trabajos más frecuentes es escogerle el outfit a mi hermana todos los días, ¡lo hacemos la noche anterior para no fallar!”.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

“La variedad. Podría decir que soy una “todóloga”, pero eso es lo que pasa cuando eres emprendedora: tienes que saber un poco de todo. Aprendes a ser experta en varias áreas para poder luego contratar a personas que lo hagan exactamente como te gusta. Me encanta aprender constantemente y nutrirme de las personas con las que trabajo. Y lo más importante, es que, para mí, no son competencia, son mis aliados. Creo que el éxito está en colaborar, compartir conocimientos y crecer juntos”.

¿Cómo podrías definir tu estilo?

“Muy versátil. Me encanta experimentar con estampados, texturas y colores. Lo que más disfruto es mezclar diferentes estilos en un solo look, esas combinaciones que la gente normalmente no pensaría juntar. Esos son mis looks favoritos. No me gusta atarme a un solo estilo, porque creo que puedo ser todos, y al final, lo importante es darle mi propio toque único a cada combinación”.

¿Tienes un propósito en este nuevo año?

“Sí, tengo varios. Uno de los principales es llevar mi marca de trajes de baño sustentables al siguiente nivel. Quiero asociarme con otras marcas sustentables dentro de la industria, combinar fuerzas y crear algo realmente único. Además, me gustaría seguir creciendo en el modelaje y el styling, pero también explorar nuevos trabajos en otras ciudades. La idea es nutrirme de nuevas culturas y, a la vez, compartir mi visión mexicana con el mundo.

Y, por supuesto, uno de mis grandes deseos es seguir viajando. Amo conocer diferentes lugares, interactuar con nuevas mentes y aprender de otras perspectivas. Creo que todo eso enriquece no solo mi trabajo, sino también mi vida, porque al final, te abre puertas y te conecta con personas que pueden aportar muchísimo a lo que haces”.

Nombre completo: Silke Hartleben. Edad: 23 años. Profesión: Diseñadora de moda. Redes sociales: @silkehartleben

+ de SILKE

Drink: Espresso Martini.

Platillo: Sushi.

Fin de semana perfecto: Ir a la playa.

Libro: Soft Thorns- Bridget devoue.

App: Pinterest.

Básicos de tu outfit: Un buen blazer y botas vaqueras.

No salgo sin: Anillos.

Viaje: Un hike que hice en la Patagonia.

Serie: Sex and the city.

Película: Poor Things.

Canción de regadera: Stay- Rihanna.

Frase: “Si te gusta, hazlo, que no te importe lo que piensen los demás”.

