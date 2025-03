El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco emitió un comunicado para hacer un llamado directo a la Presidenta Claudia Sheinbaum, "desde el dolor, desde la urgencia y la desesperación que solo quienes buscan a sus desaparecidos pueden entender".

"Escúchenos de mamá a mamá. Queremos contarle todo. Con el corazón roto, con lágrimas que ya no supimos contener, estuvimos allí, en el rancho, buscando a nuestros seres queridos", señaló el colectivo.

El mensaje fue claro: el hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, fue una prueba más de la crisis de desapariciones en Jalisco, señalaron. Pero el problema no terminó ahí. El crimen las amenazó, los medios las señalaron, los políticos las minimizaron. Mientras algunos se incomodaron con los desaparecidos, a ellas les dolió, señalaron en el comunicado.

"Nuestro dolor no tuvo partido. Nuestra causa no tuvo color. Lo único que pedimos fue justicia. Que se nos escuchara. Que no se desviara la atención. Esta lucha no fue sobre gobiernos o adversarios, se trató de nuestros hijos, hijas, hermanos, padres. Se trató de nuestros desaparecidos", refirió el documento.

El colectivo insistió en que hay testigos dispuestos a declarar ante la FGR que pueden confirmar lo que que se ha observado en el punto. Pero también señalaron los obstáculos: corrupción, miedo, amenazas. "A veces pareció que buscarlos fue el delito, cuando el delito fue desaparecerlos", dijeron.

Jalisco es el epicentro de esta crisis al ser el Estado con más desaparecidos en México. "Fueron jóvenes, reclutados con engaños o por la fuerza. No fue un invento", y si bien reconocieron que el gobierno federal admitió la gravedad del problema, exigieron acciones contundentes.

"Fue nuestro derecho -como familias, como mexicanas- buscar la verdad y exigir justicia. No permitiera que se siguieran burlando de nuestra tragedia ni minimizando esta atrocidad", refirieron.

"El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco -el que localizó este rancho- no ha hecho ningún golpeteo, ningún comentario que la perjudique. Por el contrario, creemos que es usted quien puede encabezar esta lucha, siendo usted misma madre, esposa, abuela", señaló el documento.

La exigencia es enfrentar la crisis con la seriedad que merece, tomar medidas concretas para erradicar las desapariciones y garantizar verdad, justicia y reparación. "Hubo más personas en otros ranchos. Fueron hijos. Fueron hijas. Fueron de alguien. Confiamos en usted. Ayúdenos a ir por ellos", finalizó el comunicado.

