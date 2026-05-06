Cotidiano es un espacio donde lo simple se vuelve extraordinario. Se trata de un restaurante y specialty market diseñado para transformar los momentos de todos los días en experiencias memorables.

Ofrece una experiencia integral diseñada para acompañar en distintos momentos del día. Cuenta con servicio de restaurante enfocado en desayunos y comidas con ingredientes de alta calidad, donde cada platillo está pensado para disfrutarse sin prisa y con intención.

Madres que construyen. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

Madres que construyen. GENTE BIEN JALISCO / Cotidiano Specialty Market

Su barra de café de especialidad se convierte en el punto perfecto para hacer una pausa, tener una reunión o simplemente reconectarse consigo mismo.

Además, integra un specialty market cuidadosamente curado, donde hay productos seleccionados que reflejan un estilo de vida práctico, delicioso y de gran calidad.

También brinda espacios para encuentros, reuniones y experiencias especiales, así como servicio para eventos y catering, manteniendo su esencia de crear momentos que conecten, se disfruten y se recuerden.

Madres que construyen. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026

Madres que construyen. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

Sin duda, es un lugar sofisticado sin ser pretencioso, que cuida cada ingrediente, honrando lo casero y en porciones justas, en comida con esencia y en experiencias que se sienten, no solo se ven. Porque no se trata de ser el lugar más bonito, sino el lugar que se vuelve parte de su historia y su vida cotidiana.

Cotidiano nace de la idea de que no se necesita una ocasión especial para disfrutar, conectar o consentirse. Aquí, cada desayuno, cada café y cada encuentro está pensado para despertar los sentidos, crear vínculos y recordar que la magia también vive en lo cotidiano.

Las diferentes sucursales abren a partir de las 08:00 de la mañana y el horario de cierre depende según la sucursal y temporalidad.

Madres que construyen. GENTE BIEN JALISCO / Cotidiano Specialty Market

Madres que construyen. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026

• Cotidiano Rubén Darío Av. Rubén Darío, Guadalajara, Jalisco Tel. 33 11 16 52 51. • Cotidiano Punto Sur Punto Sur, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Tel. 33 14 45 79 10. • Cotidiano La Perla Plaza La Perla, Zapopan, Jalisco Tel. 33 19 71 21 90. • Cotidiano Andares Andares, Zapopan, Jalisco Tel. 33 19 79 26 72. Página Web: cotidiano.mx Facebook: CotidianoGdl Instagram: cotidiano.mex

JG