Fabiola de Aguinaga del Castillo es vicepresidente de Grupo Chemisette y las mujeres son su principal fuente de inspiración para que emprendan y se independicen económicamente. A 22 años de distancia nos habla de sus logros y el crecimiento de esta empresa mexicana.

Fabiola de Aguinaga del Castillo. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

¿Define brevemente qué es Chemisette?

“Chemisette es una empresa 100% mexicana, dirigida por mujeres enfocada principalmente en mujeres, con el objetivo genuino de que las mujeres en México logren tener una independencia económica. Esto por medio de la venta y distribución de productos con una oferta de valor, fáciles de recomendar y de uso continuo”.

¿Qué productos ofrecen?

“Como te platicaba buscamos productos que uses todos los días y que sean fáciles de recomendar, las mujeres nos la pasamos recomendando cosas, la idea es que ganes dinero de eso. También desarrollamos productos que tengan un valor agregado, van desde la faja con tecnología “Quantum Dots” la más especializada en México, hasta una pasta de dientes hecha a base de aceites esenciales y libre de flúor, tenemos siete líneas diferentes de producto además claro de las famosísimas camisetas térmicas únicas de Chemisette y que ya todo el mundo conoce. Son productos que no se encuentran en tiendas para que nuestras distribuidoras no tengan competencia”.

Fabiola de Aguinaga del Castillo. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

¿Cómo ha ocurrido el crecimiento a lo largo del tiempo?

“Uno de nuestros lemas es que cuando el objetivo principal es ayudar a otros, el universo conspira a tu favor. En 2001 tuvimos el primer evento en Chemisette, en Monterrey y en un año, sin publicidad de ningún tipo, el negocio llegó a siete estados de la República Mexicana incluyendo a Guadalajara, para el 2003 teníamos presencia en casi todo México y en 2005 abrimos la primera oficina en Guadalajara. Hoy, 22 años después, somos más de 265 mil mujeres en todo México y que estamos decididas a darnos la mano y ayudarnos unas a otras”

Platícanos un poco de las nuevas oficinas.

“El concepto de esta oficina es que las distribuidoras de la marca se sientan en casa literalmente quisimos hacer una oficina cálida con elementos inspirados en “la casa de tus sueños”, con un estilo femenino, afrancesado y moderno para que puedan recibir a sus invitadas con un café y mostrarles el negocio que les ha cambiado la vida. En Jalisco tenemos más de 10 mil afiliadas activas, sin embargo, a esta oficina acuden afiliadas de Michoacán, Colima, Nayarit, Guanajuato y Aguascalientes.

Fabiola de Aguinaga del Castillo. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

¿Quienes conforman Chemisette?

“Chemisette somos una comunidad de mujeres con libertad económica, que nos encanta viajar y compartir ayudando a más mujeres a mejorar su calidad de vida, salir de deudas y tener tiempo para todo”.

¿Qué te inspira a continuar?

“Estoy convencida que somos las mujeres las que estamos moviendo México, pero es muy complicado para una mamá decidir entre un trabajo con horarios fijos y dejar a los hijos en casa, o quedarse en casa al cuidado de sus hijos sin dinero para ella. En la búsqueda de la independencia económica, se puede perder mucho porque descuidas lo que más quieres. También estoy convencida que Jalisco está lleno de mujeres trabajadoras que necesitan reconocimiento, empezando por el propio, por ellas mismas. Chemisette es una empresa joven, después de 22 años pienso que son las mujeres de México mi inspiración para seguir”.

Fabiola de Aguinaga del Castillo. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

¿Qué satisfacciones has tenido como empresaria?

“Me parece increíble el alcance de Chemisette, un negocio que crece de boca a oído y hoy está en los 32 estados de la República Mexicana, cada vez se suman más historias y estados como Querétaro o Veracruz que crecen de forma orgánica, con cadenas de mujeres dándonos la mano. Estamos terminando la Gira Imparables que inició con un reto a trabajar unidas por estados, los ganadores fueron Oaxaca, Tijuana, CDMX y Monterrey, con una audiencia de más dos mil mujeres en total y abriendo un foro de mujeres con testimonios sorprendentes, la gira ha sido un éxito y estamos seguras que el próximo año será mejor”.

+ DE FABIOLA Libro: “El Asunto del Perdón” de Cindy Lora. Color: Todos (Hoy verde o azul). Platillo: Mole casero. Ciudad: Machupichu o París, pero nada le gana a Puerto Vallarta. Hobbie: Floristería. Pasión: Descansar en Tapalpa. Canción: 19 días y 500 noches. Mascota: Mi perrita rescatada se llama Maca, la amamos @proyectoSalvaVidas

CHEMISETTE GUADALAJARA

Golfo de Cortes 3013

Col. Vallarta Poniente

