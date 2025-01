La historia de Puppy Yoga comienza con Chester, el perro de Elisa. Su amor por él trascendió para hacer un proyecto que la inspiró desde que, por circunstancias ajenas a ella, tuvieron que llevarlo a otra ciudad, pero el destino los reunió de nuevo. Con mucho amor y ahora con él a su lado, continúa con Puppy Yoga uniendo dos actividades que le encantan, el yoga y la presencia de los perros del criadero La Puerta en esta práctica. En entrevista para Gente Bien, Elisa nos cuenta un poco más sobre este proyecto:

¿Qué es Puppy Yoga?

“Es una actividad que combina aspectos tradicionales del yoga y pilates con la presencia de los cachorros, aquí los participantes practican yoga y ejercicio, mientras trabajan y juegan con perritos. Diseñamos la clase para crear beneficios mentales, emocionales, ya que socializar con los cachorros puede reducir el estrés, la ansiedad, mejorar la salud, además el ambiente relajado hace que el yoga sea divertido para todos”.

¿Cómo nació este proyecto?

“Todo comienza cuando conozco a mi perrito Chester el 24 de diciembre de 2019, un boxer, estaba cachorrito y yo siempre quise tener un perro, también mi hermano lo pidió, así que de ser un cachorrito comenzó a crecer. Yo era una atleta de alto rendimiento de voleibol profesional y por pandemia se suspendieron los entrenamientos, entonces me compré un tapete para comenzar a hacer ejercicio en casa.

Inicié con yoga y meditaciones, pero me di cuenta que tener a un lado a mi perro me relajaba. Él siempre estaba ahí para mí, fue mi red de apoyo. A los dos años mi perro tuvo un accidente en la calle y aunque logró recuperarse, se lo tuvieron que llevar a Michoacán y me separé de él, pero yo quería a Chester de vuelta. Pensando en hacer algo en su honor, se me ocurrió el nombre de Puppy Yoga, así que fui diseñando una clase, mitad pilates y mitad yoga, y que aunque no tuvieran mascota, pudieran disfrutar de ese momento con otros perros. Comencé a hacer llamadas para buscar perros, invertí mis ahorros en rentar el lugar, compré los tapetes y juguetes para perro, pero se vendió solo un boleto, de cualquier manera invité a mis amigas, algunas de ellas influencers, para que disfrutaran de la clase y lo compartieran en videos, pero por la noche se hizo viral con 300 mil visitas en un día. Mi plan era sólo hacer una clase por Chester, entonces la gente me empezó a preguntar cuándo habría otra y me decidí a programar una más, vendiendo todo en dos días. Ya al organizar la 3a clase, tuve noticias de Chester, porque me dijeron que estaba muy enfermo y me decidí a ir por él a Michoacán junto con mi mamá para recuperarlo, atenderlo y llevarlo al veterinario”.

¿Cómo se desarrolla la clase de yoga?

“Al agendarla en línea recibes un código y las instrucciones. Al llegar a tu clase dejas tus zapatos y pertenencias para ir al área de tapetes. Se inicia con un calentamiento de 10 minutos, luego la parte de pilates, media hora de yoga, pero la intervención de los perros, que son del criadero La Puerta, es a los 20 minutos de iniciada la clase. Los perros interactúan contigo todo el tiempo, termina la clase, las personas toman su snack saludable y un té purificante. Previamente se hace un cuestionario al alumno, para evaluar al grupo y saber qué nivel se desarrollará si es principiantes, intermedios o avanzados”.

Los proyectos a futuro:

“Actualmente realizamos una clase al mes, en un tiempo aproximado de dos horas y estamos ubicados en Providencia. También realizamos talleres que se anuncian en redes sociales y próximamente habrá una clase de yoga el 13 de febrero impartida por el maestro Alex. A futuro me gustaría expandirme a otros estados de la República, de manera trimestral”.

Nombre completo: Elisa Núñez Ochoa.

Edad: 18 años.

Profesión: Estudiante.

Redes sociales: @elisa.veclan @puppyoga_gdl

La perroterapia es una intervención terapéutica en la que los perros participan como parte del tratamiento para mejorar la salud física, emocional y social de las personas.

Beneficios:

Reducción del estrés y la ansiedad: La interacción con perros puede disminuir los niveles de cortisol y aumentar la producción de endorfinas, promoviendo una sensación de calma. Fomento del ejercicio físico: Pasear o jugar con un perro puede motivar a las personas a mantenerse activas. Apoyo emocional: Los perros ofrecen compañía y afecto incondicional, lo que puede ayudar a quienes lidian con depresión o soledad.

+ DE ELISA

Mascota: Chester.

Hobbie: Pilates, modelar y pasar tiempo con mi familia.

Frase: Gracias mamá por apoyarme en todas mis ideas.

Color: Blanco.

Viaje: Nueva York.

Un día perfecto: Con mi perro Chester.

Outfit favorito: Vestido gris o animal print.

No salgo sin: Celular.

Platillo: Pollo a la mostaza.

Perfume: Yves Saint Laurent Black Opium

Sueño: Casa en Nueva York.

