Cynthia eligió la actuación, el modelaje y la conducción, ya que desde niña jugaba a ser diferentes personas. Teatro, cine y televisión son parte de su carrera y actualmente está terminando de estudiar cine en New York Film Academy.

Para ti, ¿qué significa la actuación?

“Poder vivir muchas vidas en una, es la libertad de crear y representar las múltiples facetas que podría tener un ser humano”.

Cynthia Alesco. Cortesía/Esteban Calderón

¿Qué te inspira?

“Me inspira la vida, la belleza del arte, los paisajes y sobre todo la naturaleza. Las buenas charlas y las historias de éxito”.

Recuerdas el momento en que la actuación llegó a tu vida o, ¿cómo fue que te decidiste?

“La actuación llegó a mi vida desde que yo era una niña, mis juegos eran esos, ser diferentes personas. Y me decidí dedicarme a esto cuando me di cuenta que el trabajo es en lo que más tiempo inviertes en la vida, no quería invertirlo en algo que no me gustara hacer”.

Cynthia Alesco. Cortesía/Esteban Calderón

¿Hay algún papel que haya marcado tu carrera?

“Cada papel que represento marca algo en mi vida; sin embargo, el que más hasta hoy fue el de Lupe en Operación Pacífico. Le tomé demasiado cariño a Guadalupe Romero, puesto que representaba el valor de una mujer para hacer todo lo que esté en sus manos para lograr sus objetivos sin darse por vencida”.

¿Cuál ha sido tu mayor reto como actriz?

“Representar en Lenny en la obra de teatro Crímenes del corazón. Fue una obra en la que aprendí a conocerme con mucha disciplina y trabajo para poder llevar mis emociones de extremo a extremo en un segundo. Lenny era una mujer a la que nunca se le valoró, nunca tuvo un lugar en su familia, sin embargo, ella siempre estaba para todos, poniendo a los demás por encima de su propia felicidad. Había un momento donde de una carcajada inmensa pasaba al llanto lleno de dolor donde descargaba por un momento todos los pesares de la vida. Era como arrancar un coche de 0-100 en un semáforo”.

Cynthia Alesco. Cortesía/Esteban Calderón

¿Qué proyecto estás realizando actualmente?

“Ahora estoy terminando de estudiar cine en la New York Film Academy, regreso probablemente de nuevo a Colombia a grabar. Ya lo veremos”.

¿Qué logro dentro de la actuación nos podrías compartir?

“La actuación me ha enseñado a juzgar menos a las personas que me rodean, y para mí eso es un gran logro. Cada personaje representa una forma de ser, sentir y pensar diferente en la vida, mi trabajo es entender cada uno de ellos desde la raíz para encarnarlos con la mayor honestidad posible. Así mismo con las personas, si nosotros viviéramos en carne propia la vida del otro, seríamos capaces de entender profundamente porqué cada quien es como es, por lo tanto habría más empatía en el mundo”.

Cynthia Alesco. Cortesía/Esteban Calderón

Personalidades con las que te gustaría trabajar:

“Amaría trabajar con Meryl Streep, Scarlet Johanson, Jennifer Lawrence, Charlize Teron y por supuesto con mi paisano Guillermo del Toro”.

Además de la actuación, ¿qué otras actividades disfrutas hacer?

“Disfruto viajar como nada en la vida, viajar me abre la mente, me abre caminos, sentires y formas de vida distintas a la mía. Disfruto conectar con las personas, compartir con mujeres que estén en la misma sintonía, mujeres sabias y seguras de sí mismas, que no compitan, mujeres que sumen”.

Cynthia Alesco. Cortesía/Esteban Calderón

Si lo ves a distancia, ¿qué es lo que más has disfrutado de tu carrera?

“Es el proceso creativo, crear un personaje y crear historias me parece de las cosas más fascinantes que hay. Es impresionante cómo algo que está en tu mente después del proceso puedas verlo reflejado en una pantalla, es como magia”.

¿Qué sientes que te falta hacer en el área profesional?

“Tengo muchas ganas de hacer comedia, fantasía, acción y personajes de época”.

+ de Cynthia

Descríbete en tres palabras: Libertad, amor, curiosidad.

Hobbie: Viajar.

Libro: “Sincrodestino” de Deepak Chopra.

Café o té: Café.

Viaje: No importa a dónde, importa con quién.

Sueño: Vivir en alegría permanente.

Pasión: La actuación.

Teatro o cine: Cine.

Deportes: Escalar y tennis.

Gusto culposo: Los postres.

Cynthia Alesco. Cortesía/Esteban Calderón

