Miércoles, 13 de Mayo 2026

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Lanzamiento de Omega y EMWA: Exploración espacial en una noche dedicada al Speedmaster

La alianza entre Omega y EMWA es clave para acercar la marca a un perfil de cliente sofisticado en México

Por: Aracely Aguilera

GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

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GENTE BIEN JALISCO / Lanzamiento de Omega y EMWA

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GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

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GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

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Elisa Mercado. GENTE BIEN JALISCO / Lanzamiento de Omega y EMWA

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José Hernández y María Inés Pizá. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

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Brian Soto, Diana Flores, Jaime Medina y Yuri Zatarain. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

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GENTE BIEN JALISCO / Lanzamiento de Omega y EMWA

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GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

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Renata Rangel. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

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Diana Flores. GENTE BIEN JALISCO / Lanzamiento de Omega y EMWA

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Yuri Zatarain. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

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GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

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Ana Liza Hernández y Jorge Barba. GENTE BIEN JALISCO / Lanzamiento de Omega y EMWA

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Nino Aloisi. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

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Con motivo de la presentación de las más recientes piezas de la colección Speedmaster, previamente reveladas al mundo durante Watches & Wonders, Omega y Emwa convocaron a un selecto grupo de 50 invitados para vivir una velada única en la Galería de Yuri Zatarain, en Guadalajara. El evento reunió, en un solo espacio, Alta Relojería, arte contemporáneo, gastronomía de autor y cultura.

La alianza entre Omega y EMWA es clave para acercar la marca a un perfil de cliente sofisticado en México. Nino Aloisi, Brand Director de Omega México y LATAM, dio la bienvenida a los asistentes junto a Abraham Kleiman, CEO de EMWA; Jacobo Wapinski, socio de EMWA y Alan Wapinski, Director de Marketing de EMWA.

La noche tuvo como momento estelar una conversación íntima con Katya Echazarreta, la primera mexicana en viajar al espacio. Los invitados convivieron con Katya en un meet & greet, donde cada asistente recibió una gorra conmemorativa de edición especial.  Ella firmó algunos personalmente, convirtiendo ese objeto en un recuerdo único de la noche.

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